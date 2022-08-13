Kocaeli'de yasak alanda midye avcılığı yapan 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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Kocaeli'de yasak alanda midye avcılığı yapan 2 kişi yakalandı

13.08.2022 15:42
Kocaeli'de yasak alanda midye avcılığı yapan 2 kişi yakalandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yasak alanda midye avcılığı yaptığı gerekçesiyle 2 kişiye idari işlem uygulandı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yasak alanda midye avcılığı yaptığı gerekçesiyle 2 kişiye idari işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde Yarımca mevkisindeki iskele civarında midye avlayan kişilerin olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Polis botuyla bölgeye giden ekipler, yasak alanda midye avcılığı yapan M.S.K. ve M.O'yu yakaladı.

Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen 2 kişiye, Su Ürünleri Kanunu'na muhalefetten idari işlem yapıldı.

Midye avcılığında kullanılan tekne ise Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne çekildi.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli, Körfez, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de yasak alanda midye avcılığı yapan 2 kişi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de yasak alanda midye avcılığı yapan 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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