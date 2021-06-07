Kocaeli'nin mayıs ihracatında 2020'nin aynı ayına göre yüzde 80'lik artış

Türkiye'nin güçlü sanayi şehirlerinden Kocaeli'nin mayıs ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 80 artış gösterdi.

Kocaeli, geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşadığı ihracat kayıplarını hızlı şekilde telafi ediyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, geçen yıl mayısta 625 milyon 2 bin dolar olan kentin ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 80'lik artışla 1 milyar 128 milyon 244 bin dolar olarak gerçekleşti.

Kocaeli'nin ocak-mayıs ihracatı ise geçen yılın bahse konu dönemine göre yüzde 41 artarak 6 milyar 289 milyon 660 bin dolara ulaştı.

İlk 5 aylık dönemde İstanbul'dan sonra en fazla ihracata imza atan il olan Kocaeli'den, 176 ülke ve bölgeye sevkiyat yapıldı.

İhracatı otomotiv ve kimya sektörleri omuzladı

Ford Otosan, Hyundai Assan, Honda Türkiye ve Anadolu Isuzu'nun üretim tesislerinin yanı sıra çok sayıda otomotiv tedarik sanayi firması ile Tüpraş gibi kimya endüstrisinin öncü firmalarına ev sahipliği yapan kentin ihracatında bu sektörler büyük yer tuttu.

Yılın ilk 5 ayında kent ihracatının yüzde 66'sına denk gelen 4 milyar 141 milyon 835 bin dolarlık kısmı, otomotiv ve kimya sektöründe faaliyet gösteren firmalar tarafından yapıldı.

Kocaeli'deki otomotiv firmalarının dış satım performansı, ocak-mayıs periyodunda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37'lik artışla 2 milyar 485 milyon 534 bin dolar oldu.

Kent ihracatında ikinci sırayı alan kimya endüstrisinin dış satımı da bu dönemde yüzde 35 artarak 1 milyar 656 milyon 301 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Çelik sektörü 589 milyon 384 bin dolarla üçüncü sırada yer alırken, bunu 459 milyon 765 bin dolarla demir ve demir dışı metaller, 288 milyon 37 bin dolarla elektrik-elektronik, 265 milyon 805 bin dolarla iklimlendirme sanayisi takip etti.

En büyük ihracat pazarı Birleşik Krallık

Sanayi kentinin yılın ilk 5 aylık döneminde en fazla ihracat yaptığı ülke, 702 milyon 596 bin dolarla Birleşik Krallık oldu. Söz konusu dönemde bu ülkeye yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 105 arttı.

İhracat pazarları arasında ikinci sırada yer alan Almanya'ya yapılan dış satım, bu dönemde yüzde 31 artarak 459 milyon 852 bin dolar olarak gerçekleşti.

İtalya, bu dönemde Kocaeli'nin en fazla ihracat yaptığı üçüncü ülke oldu. İtalya'ya ocak-mayıs döneminde 367 milyon 789 bin dolarlık dış satım yapıldı. Bu ülkeleri, 344 milyon 946 bin dolarla Fransa, 327 milyon 953 bin dolarla Slovenya, 311 milyon 757 bin dolarla ABD takip etti.