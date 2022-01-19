Kocaeli'nin örnek "Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabası" - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince 140 dönüm alanda kurulan Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabası'nın, engelli sokak hayvanları için yürüteç ve protez üretilen araştırma hastanesine dönüştürülmesi hedefleniyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Şube Müdürü Muhammed Feyzi Karabıyık, AA muhabirine, 2014'te kurulan Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinin diğer illere örnek bir konseptle hizmet verdiğini belirterek, o dönem çocuk parkının, kafeterya, toplantı salonlarının ve amfinin olduğu bir ortama sokak hayvanlarını getirdiklerini anlattı.

Amaçlarının, insan ve sokakta yaşayan hayvanları bir araya getirecek bir ortam oluşturmak olduğunu vurgulayan Karabıyık, 8 yıl bu konseptte hizmet verdiklerini, 8 yılın sonunda bu konseptin yetmediğini görerek başka bir hizmet anlayışını oluşturmaya karar verdiklerini bildirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın öncülüğünde geçen yıl yeni bir çerçeve hazırladıklarını ve belediyenin sokak hayvanlarıyla ilgili ortaya koyduğu vizyonun ismini "Patilik" koyduklarını kaydeden Karabıyık, proje kapsamında 6. sınıf öğrencilerine, muhtarlara, diyanet görevlilerine, okul müdürlerine, sivil toplum örgütü üyelerine, sokak hayvanlarına yönelik eğitimler verileceğini anlattı.

Engelli sokak hayvanları için yürüteç ve protez üretilecek

Karabıyık, "Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabası"nda pitbull gibi yasaklı ırktan köpeklere 7 dönümlük alanda bakıldığını, engelli köpeklerle ilgili özel bir alanları da bulunduğunu belirterek, Pati Hayat Atölyesi'nde Prof. Dr. Hakan Salcı'nın desteğiyle protez ve yürüteçler üreteceklerini bildirdi.

Pati Hayat Atölyesi'ni çok önemsediklerini anlatan Karabıyık, " Türkiye'deki tüm sakat hayvanlar için yürüteç ve protez üretmeyi hedefliyoruz çünkü Türkiye'de böyle bir hizmet veren kurum yok. Biz de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak bu yükü üstümüze alıp, bununla ilgili de referans olmak istiyoruz. Röntgen odası, ultrasonu, laboratuvarı, kısırlaştırması, tedavisi, güçlü bir sağlık kadrosuyla burayı araştırma hastanesine çevirmek istiyoruz, yaşayan bir yer yapmak istiyoruz. Her şeyden önce, sokak hayvanları için refahı üst düzeye çıkarmak istiyoruz." diye konuştu.

Karabıyık, geçen yıl imzalanan protokolle ilçe belediyelerine de destek olacaklarını vurgulayarak, ilçe belediyelerine kuracakları bakımevlerinin, ücretlerini ödemeyi taahhüt ettiklerini, ilçe belediyelerine kısırlaştırdıkları her hayvan için mama, ilaç ve medikal malzeme desteği verdiklerini kaydetti.

Kedilerle ilgili mobil kısırlaştırma ekiplerinin ilçelerde de hizmet verdiğini belirten Karabıyık, bu yıl ekiplerin 3 bine yakın kedinin kısırlaştırmasını gerçekleştirdiğini bildirdi.

Karabıyık, 3 bin 500 köpeğe ve kediye yuva bulduklarını, sahiplendirdiklerini, 10 binin üzerindeki köpeğe tedavi uyguladıklarını aktararak, 10'u sağlık personeli 30 kişiyle haftanın 7 gün 24 saat hizmet verdiklerini söyledi.

Geçen yıl sahiplendirilen hayvan sayısında kendi rekorlarını kırdıklarını vurgulayan Karabıyık, "Köpeklerin sahiplendirilmesi için sürekli çalışmalar yapıyoruz. Sahiplendirme paketimizde, tasma, 3 kilogram mama, mama kabı ve broşür var. Bizim sloganımız, dostunuza para vermeyin, satın almayın, sahiplenin. Bizden sahiplendiğiniz her köpeğin ömür boyu aşılarını da biz uyguluyoruz." dedi.

"Projemizin Türkiye'ye örnek olmasını istiyoruz"

Karabıyık, kasabada şu anda 550 köpeğin bulunduğunu ve bunların 70'inin tedavisi devam eden yatan hasta köpeklerin oluşturduğunu anlatarak, geçen yıl 140 ton kuru mama tüketildiğini, bu yıl ise 200 ton kuru mama almayı planladıklarını, 55 kırsal bölgeye her gün düzenli mama bırakıldığını ve sayısı 100'ün üzerinde olan yerel hayvanseverlere de mama desteği verdiklerini ifade etti.

Son günlerdeki tartışmalardan dolayı hayvanseverlerin kasabayı daha fazla ziyaret ettiğini belirten Karabıyık, sözlerini, "Bizi bugüne kadar 20 büyükşehir, 100'den fazla ilçe belediyemiz ziyaret etti. Birebir projemizi uygulayan Büyükşehirlerimiz de var. Patilik projemizin de Türkiye'ye örnek olmasını istiyoruz. Patilik projesini de merak edip gelenler var. Patilik Mutlu Hayvanlar Kasabası, insanlarla birlikte eşgüdümlü hareket eden bir rehabilitasyon merkezi." diye tamamladı.