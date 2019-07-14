Son Dakika Haberleri: Kocaeli'nin plajlarında hasta nakil hizmeti
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Kocaeli'nin plajlarında hasta nakil hizmeti

5 saat önce

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hasta Nakil Hizmetleri ekipleri Kocaeli sahillerinde görev yapıyor.

Kocaeli'nin plajlarında hasta nakil hizmeti, System.String[]
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hasta Nakil Hizmetleri ekipleri Kocaeli sahillerinde görev yapıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı Hasta Nakil Hizmetleri ekipleri, Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ile birlikte Kocaeli sahillerinde vatandaşlara güvenli bir hizmet sunuyor. Proje kapsamında Mavi Bayraklı Karamürsel, Gebze ve Kandıra halk plajlarında oluşabilecek su kazalarına ve sağlık problemlerine yönelik olarak haftanın 7 günü hizmet veriyor. Vatandaşların boğulma riskine karşı tam teçhizat hazır olarak görev yapan ekipler, vatandaşların plajda güvenli bir şekilde yüzmelerini sağlıyor.

Hasta Nakil Hizmetleri ekipleri 5 Haziran - 12 Temmuz tarihleri arasında halk plajlarında toplam 195 vatandaşa Sağlık hizmeti verdi. Ekipler vatandaşlara anında müdahale ederek gerekli işlemleri ve yönlendirmeleri gerçekleştiriyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı Hasta Nakil Hizmetleri ekiplerinin 5 Haziran'da başlayan sahil görevi 15 Eylül tarihine kadar devam edecek. Vatandaşların can güvenliği için Kocaeli'nin halk plajlarında görev yapan ekipler sahillerde nöbetleşe olarak görev yapıyor. - KOCAELİ
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 10:52 Kaynak: İHA
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