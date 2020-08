Kocaeli'nin saklı cennetinde büyüleyici gün batımı manzarası - Son Dakika

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bulunan Kartal Kayaları'nda rahatlıkla izlenebilen gün batımı manzarası, eşsiz güzelliğiyle tatilcileri büyüledi. Bazı vatandaşlar bu kartpostallık manzarayı izlemek için kilometrelerce yol gelirken, bazıları ise gün batımını görebilmek için rotasını değiştirdi.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Karadeniz sahilinde bulunan Kartal Kayaları, doğal güzelliğiyle tatilcilerin ilgisini görüyor. Karadeniz'in hırçın dalgaları ve serin rüzgarlarıyla meydana gelen falezlerden oluşan Kartal Kayaları, özellikle gün batımı ve gün doğumu zamanlarında ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor. Kerpe plajının üst tarafında yer alan kayalıklardan, gün batımı manzarası net bit şekilde görülebiliyor. Batan güneşin, dalgalı denizlerin üzerinde bıraktığı kızıllık, doğal bir güzellik oluşturuyor. Bazı vatandaşlar gün batımını izleyebilmek için kilometrelerce uzaklıklardan buraya gelirken, bazıları ise bu eşsiz manzara eşliğinde fotoğraf çekinip, balık tutmayı tercih ediyor. Bölgenin doğal güzelliklerine şahit olan vatandaşlar, burayı başkalarının da görebilmeleri için yakınlarına tavsiye ediyor.

"Gerçekten çok güzel ve etkileyici bir manzara"

Yalova'dan yola çıkarak Ankara'ya giderken Kerpe'de gün batımını izleyebilmek için rotalarını değiştirip yolu uzattıklarını belirten Berhudan Daş, "Yalova'dan dönerken Ankara'ya doğru gidiyorduk. Kerpe'de gün batımını izlemek istedik. Çünkü burada gerçekten güneşin batışı biraz romantik oluyor. Kız arkadaşıma da göstermek istedim bu güzel manzarayı. Onun dışında Kerpe'yi çok seviyorum. Burada balık yemeyi, burada konaklamayı. Çoğu insan burayı bilmez ama çok severek geldiğim bir yer. Çok güzel bir manzara. Bence bir çok insanın burayı bilmemesi bence güzel. Çünkü çok bilinen, çok popüler yerlerin ne halde olduğunu biliyoruz, görüyoruz. Şu an gayet güzel. Manzarayı izledik, güneş de battı. Her şey çok güzel. Benim buralı bir arkadaşım var. O beni getirdi, ben de kendi kız arkadaşımı getirdim. Belki o da ileride ablasını, ailesini getirir. Gerçekten çok güzel ve etkileyici bir manzara" dedi.

"Buradaki manzara bence hiçbir şeyle değişilebilecek bir manzara değil"

Tatil yapmak için her yaz Sakarya'dan Kerpe'ye geldiklerini söyleyen İbrahim İnan ise, buradaki gün batımı manzarasının kendisine huzur verdiğini söyledi. İnan, "Gün batımını seyretmeyi seviyorum çünkü insana huzur veriyor. Bir günün bitişi, aynı zamanda ertesi günün de habercisi gibi geliyor bana. Huzur verdiği için izlemeyi seviyorum. Buradaki gün batımı manzarasını duymuştum. Sakarya'dan geliyorum. Buradaki gün batımı manzarasını seviyorum. Zaten her sene geliyoruz, her yaz buradayız. Herkesin gelip görmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü buradaki manzara bence hiçbir şeyle değişilebilecek bir manzara değil. Yani herkesin gelip görmesi gereken bir manzara diyorum" diye konuştu.

"Gün batımını seyrediyorum, bana haz veriyor"

Güneşin batışı eşliğinde balık tutmanın ayrı bir güzelliğe sahip olduğunu kaydeden 70 yaşındaki Dursun Bükey de, "Şu anda ben o zevki tadıyorum, o havayı tadıyorum. Dinleniyorum, spor yapıyorum, göbek eriyor mesela. Güzel bir şey yani. İlle de balık tutacağım diye değil, spor yapmak için, hava almak için güzel bir şey. Gün batımını seyrediyorum, bana haz veriyor. Daha ne isteyeceğim ki? Güzel bir şey yani" şeklinde konuştu. - KOCAELİ