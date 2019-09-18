Son Dakika Haberleri: Kocaeli'nin su ihtiyacını karşılayan Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 48'e düştü.
Son Dakika Genel Haber

Kocaeli'nin su ihtiyacını karşılayan Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 48'e düştü.

1 saat önce

Kocaeli'nin su ihtiyacını karşılayan Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 48'e düştü.

Kocaeli'nin su ihtiyacını karşılayan Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 48'e düştü...Suyu çekilen baraj havadan görüntülendi

KOCAELİ - Kocaeli'nin su ihtiyacının büyük bir kısmının karşılandığı Yuvacık Barajı'nda su seviyesi, yüzde 48'e kadar düştü.

Kocaeli'ye sonbahar mevsiminde beklenen yağışların düşmemesi barajlardaki doluluk oranını etkilediği görülüyor. Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan 51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 48'e kadar düştü. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin resmi internet sitesindeki verilere göre Yuvacık Barajı'nda yüzde 24 milyon 640 bin metreküp su kaldı.

Yuvacık Barajı'ndaki su seviyesi havadan görüntülenirken, Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bulunan 25 milyon metreküp kapasiteli Namazgah Barajı'nda da doluluk oranı yüzde 66 seviyesinde 14 milyon 990 bin metreküp olarak ölçüldü.

Kocaeli'nin su ihtiyacını karşılayan Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 48'e düştü.

Kocaeli, Genel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 11:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Aile boyu hırsızlık! Kızı ve damadı oyaladı, anne yüzüğü çaldı
10 Kasım'da göbek atan müdür, eski okuluna geri döndü İmamoğlu: İBB, Mehmetçik Kûtulamâre dizisine 25 milyon TL aktarmış

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.9.2019 13:14:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kocaeli'nin su ihtiyacını karşılayan Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 48'e düştü.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]