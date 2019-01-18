Son Dakika Haberleri: Kocaeli'nin "Takdir"Lik Sınıfı

Kocaeli'nin "Takdir"Lik Sınıfı

1 saat önce

Kocaeli'nin Derince ilçesinde bulunan Şükrü Aracı İlkokulu 4/A sınıfı öğrencilerinin tamamı takdir belgesi aldı.

Kocaeli'nin
Kocaeli'nin Derince ilçesinde bulunan Şükrü Aracı İlkokulu 4/A sınıfı öğrencilerinin tamamı takdir belgesi aldı.

Derince 60 Evler mevkisinde bulunan Şükrü Aracı İlkokulu 4/A sınıfında karne töreni düzenlendi.

Başarılı bir eğitim ve öğretim dönemi geçiren 4/A sınıfı öğrencilerinin tamamı takdir belgesi almaya hak kazandı.

Öğrenciler, takdir belgeleri ve karnelerini sınıf öğretmenleri Dilek Kaygın'ın elinden aldı.

Dilek Kaygın, karne dağıtımı sırasında yaptığı konuşmada, başarılı öğrencilerini tebrik etti.

Öğrenciler, daha sonra takdir belgeleriyle okul önünde fotoğraf çektirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:51 Kaynak: AA

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