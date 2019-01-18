Kocaeli'nin "Takdir"Lik Sınıfı
1 saat önce
Kocaeli'nin Derince ilçesinde bulunan Şükrü Aracı İlkokulu 4/A sınıfı öğrencilerinin tamamı takdir belgesi aldı.
Kocaeli
'nin Derince
ilçesinde bulunan Şükrü Aracı İlkokulu 4/A sınıfı öğrencilerinin tamamı takdir belgesi aldı.
Derince 60 Evler mevkisinde bulunan Şükrü Aracı İlkokulu 4/A sınıfında karne töreni düzenlendi.
Başarılı bir eğitim ve öğretim dönemi geçiren 4/A sınıfı öğrencilerinin tamamı takdir belgesi almaya hak kazandı.
Öğrenciler, takdir belgeleri ve karnelerini sınıf öğretmenleri Dilek Kaygın'ın elinden aldı.
Dilek Kaygın, karne dağıtımı sırasında yaptığı konuşmada, başarılı öğrencilerini tebrik etti.
Öğrenciler, daha sonra takdir belgeleriyle okul önünde fotoğraf çektirdi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:51 Kaynak: AA
İcra Yoluyla Babasına Götürülmek İstenen 11 Yaşındaki Çocuk İntihara Kalkıştı
MEB'in Sistemini Hackleyip Notlarını Değiştiren Öğrenci Gözaltına Alındı
TBMM Başkanı Binali Yıldırım: Çanakkale Köprüsü 18 Mart 2022'de Ulaşıma Açılacak
Dansöz Didem'i Parçalayıp Ormana Gömen Cani Baba, Suçunu İtiraf Etti