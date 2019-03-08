Kocaeli'nin Yeni Arıtma Tesisi Tanıtıldı

Kocaeli'nde Başiskele ilçesine kurulan Kullar İleri Biyolojik Su Arıtma Tesisi'nin tanıtım programında konuşma yapan Başkan Karaosmanoğlu, "Bizim musluktan akan suyumuz pet şişenin içindeki fabrikasyon sudan çok daha sağlıklı" dedi.

Kocaeli'nde Başiskele ilçesine kurulan Kullar İleri Biyolojik Su Arıtma Tesisi'nin tanıtım programında konuşma yapan Başkan Karaosmanoğlu, "Bizim musluktan akan suyumuz pet şişenin içindeki fabrikasyon sudan çok daha sağlıklı" dedi.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İSU ortaklığında, Kocaeli'nin birçok ilçesinde hizmete giren su arıtma tesislerine Başiskele ilçesi de eklendi. Kullar İleri Atıksu Arıtma Tesisi olarak hayata geçen tesisin tanıtım programına AK Parti Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İSU Genel Müdürü Ali Sağlık ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tesisin tanıtım programının gerçekleştiği törende açılış konuşması yapan İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, "Son 15 yılda yaptığımız 2 milyar 2 bin TL üzerindeki yatırımlarımız ile Kocaeli'ye hayat verdik. Bugün işlettiğimiz 6'sı ileri biyolojik, 3'ü biyolojik ve 13'ü de modüler olmak üzere 22 atıksu tesisiyle Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek arıtma oranımızı yüzde 100'e ulaştırdık. Artık çevrelerimize atıksu bırakmıyor, kırsal bölgelerimize kadar kurduğumuz modüler tesisimizle Kocaelilerin yaşam kalitesine kalite katıyoruz" dedi.



Daha sonra söz alarak kentin içme suyu hakkında iddialı konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ise, "Kocaeli büyük bir sanayi şehri, üretim şehri. Bu şehrin yüzde 99'unu arıtıyoruz. Çok samimi söylüyorum, İngiltere'nin de, Fransa'nın da Almanya'nın da önündeyiz. İddialıyız. Şehrimizin her köşesini yaşanabilir hale getirdik. Suyu akmayan hiçbir hanemiz, mahallemiz, köyümüz yok. Varsa muhtarlar hemen bize geliyor hatta şebeke suyundan öte, köyümüzün ve ya mahallemizin eski bir köy kaynağı varsa, onları da kazandıralım. Köy merkezimizdeki çeşmeye suyumuz devamlı aksın. Bizim musluktan akan suyumuz pet şişenin içindeki fabrikasyon sudan çok daha sağlıklıdır. Kontrolümüz altındadır. 24 saat denetlenen sudur. Artık hem arıtma tesislerimiz, hem su depolarımız, hem şebekelerimiz çok büyük ölçüde yenilenmiştir " diye konuştu.



Tanıtım programı, Başkan Karaosmanoğlu ve heyetinin tesisleri gezmesiyle son buldu. - KOCAELİ

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