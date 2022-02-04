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Kocaeli'nin yüksek kesimlere gece boyu kar yağdı... Doğa tutkunları kendilerini beyaz gelinliğini giyen ormanlara attı - Son Dakika

Kocaeli'nin yüksek kesimlere gece boyu kar yağdı... Doğa tutkunları kendilerini beyaz gelinliğini giyen ormanlara attı

04.02.2022 15:06

Kocaeli'nin yüksek kesimlere gece boyu kar yağdı.

Kocaeli'nin yüksek kesimlere gece boyu kar yağdı... Doğa tutkunları kendilerini beyaz gelinliğini giyen ormanlara attı

Kocaeli'nin üst kesimlerinde gece boyu lapa lapa kar yağdı

KOCAELİ - Kocaeli'nin yüksek kesimlerine gece boyu kar yağdı. Günün ilk ışıkları ile doğa tutkunları kendilerini beyaz gelinliğini giyen ormanlara attı.

Kocaeli ve Türkiye'de geçtiğimiz haftalarda etkili olan kar yağışının ardından bir süredir güneşli ve yağmurlu hava hakimdi. Dün gece saatlerinde ise yüksek kesimlerde lapa lapa kar yağdı. Şehir merkezine yakın kesimlerde görünen kar sebebiyle Kocaeli'nin Başiskele, Gölcük ilçelerinin yüksek kesimleri beyaz örtüsünü giydi. Doğa tutkunları ise kendilerini beyaz örtüsünü giyen ormanlara attı. Ortaya ise kartpostallık görüntüler çıktı. Hiç basılmamış kar üzerinde ilerleyen vatandaşlar, karın tadını doyasıya çıkardı.

Dağ tutkunu olduğunu söyleyen Mehmet Ali Kaşka, "İşyerim buraya çok yakın. Sabah kalkınca dağlardaki karı gördüm. Hemen gelerek tadını çıkarttım. Fotoğraf çektim. Bedensel yorgunluğumuzu uzanarak ama ruhsal yorgunluğu mutlaka doğanın içinde atabiliriz. Elimden geldiği kadar kendimi doğaya atıyorum. İş arkadaşlarımı da alıştırdım, hep birlikte kalabalık gruplar ile geliyoruz. Bölgemiz bu anlamda çok zengin. Çok şanslıyız. Kocaeli ve Başiskele'de olduğum için kendimi şanslı hissediyorum" dedi.

Kocaeli'nin yüksek kesimlere gece boyu kar yağdı... Doğa tutkunları kendilerini beyaz gelinliğini giyen ormanlara attı
Kocaeli'nin yüksek kesimlere gece boyu kar yağdı... Doğa tutkunları kendilerini beyaz gelinliğini giyen ormanlara attı
Kocaeli'nin yüksek kesimlere gece boyu kar yağdı... Doğa tutkunları kendilerini beyaz gelinliğini giyen ormanlara attı

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Başiskele, Türkiye, Kocaeli, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kocaeli'nin yüksek kesimlere gece boyu kar yağdı... Doğa tutkunları kendilerini beyaz gelinliğini giyen ormanlara attı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kocaeli'nin yüksek kesimlere gece boyu kar yağdı... Doğa tutkunları kendilerini beyaz gelinliğini giyen ormanlara attı - Son Dakika
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