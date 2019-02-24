Son Dakika Haberleri: Kocaeli'nin Yüksek Kesimleri Beyaza Büründü

Kocaeli'nin Yüksek Kesimleri Beyaza Büründü

1 saat önce

KOCAELİ'de, hava sıcaklığının düşmesinin ardından etkili olan kar yağışı sonucu kentin yüksek kesimleri beyaza büründü.

Kocaeli'nin Yüksek Kesimleri Beyaza Büründü, System.String[]
KOCAELİ'de, hava sıcaklığının düşmesinin ardından etkili olan kar yağışı sonucu kentin yüksek kesimleri beyaza büründü. Kocaeli Üniversitesi'nin bulunduğu Umuttepe bölgesinde kar kalınlığı yaklaşık 10 santime ulaştı.

Dün gece başlayan yağmur yağışı sabah saatlerinde yüksek kesimlerde kara dönüştü. İzmit Umuttepe'de kar kalınlığı 10 santimetreye ulaşırken, Kent Ormanı'na gelenler karla kaplı ormanda yürümenin keyfini çıkardı. Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden olan Kartepe'de ise kar kalınlığı 149 santime ulaştı.

Hafta sonu tatilini fırsat bilerek Kent Ormanı' na eğlenmeye geldiklerini belirten Enes Can, "Pazar günü geldik buraya. Kar yağıyor, eğleniyoruz. Her şey çok güzel. Bu sefer yeterince kar yağmadı. Çarşamba gününe kadar beklendiği söyleniyor. ama buraya o kadar yağacağını sanmıyorum" dedi.

Ailesi ile birlikte karın keyfini çıkarmaya gelen Ercan Özcan ise "Pazar günü kar yağınca tatili değerlendirelim dedik. Kızımla beraber, kar tatilinde oynamaya geldik. Çok eğlenceli. Kar yağınca tadını çıkartıyoruz. Bu sene pek kar yağmayınca bu yağışın hafta sonuna denk gelmesi güzel oldu" diye konuştu. - Kocaeli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 05:09 Kaynak: DHA

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