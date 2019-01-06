Son Dakika Haberleri: Kocaeli'nin Yüksek Kesimleri Karla Kaplandı

Kocaeli'nin Yüksek Kesimleri Karla Kaplandı

1 saat önce

Kocaeli'nin yüksek kesimleri kar yağışı ile beyaza büründü.

Kocaeli'nin Yüksek Kesimleri Karla Kaplandı, System.String[]
Kocaeli'nin yüksek kesimleri kar yağışı ile beyaza büründü. Pazar gününü fırsat bilenler çocuklarıyla beraber karın keyfini çıkardı.

Kocaeli'de kent merkezinde aralıklarla yağmur yağışı etkili olurken, yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkisini gösterdi. Hafta sonunun keyfini çıkarmak isteyenler çocukları ile birlikte İzmit Kent Ormanı'na geldi. Karla kaplanan orman başka bir güzelliğe bürünürken,vatandaşlar yürüyerek beyaz güzelliğin keyfini çıkardı. Çocukları ile gelenler ise kartopu oynayıp, kardan adam yaptı. Ailesiyle birlikte hafta sonunu değerlendirmek için geldiklerini söyleyen Volkan Tayyare, Evimizin olduğu yerde çok fazla kar yoktu. Çocuklar da kar olması için uzun zamandır hafta sonunu bekliyorlardı. Umuttepe'de kar olacağını tahmin ettik. O yüzden Kent Ormanı'na geldik. Çocuklarla beraber kardan adam yapıp, kartopu oynayacağız. dedi.

Kızı Zeynep ile birlikte kardan adam yapan Ahmet Selçuk Bahçıvan, Hafta sonunu çocuklarla birlikte değerlendirmek için geldik. Güzel vakit geçiriyoruz. Kaymaya uygun değil ama kar topu ve kardan adam için gayet iyi. Güzel bir etkinlik oldu bizim için. Çocuklar da eğlendiler. Güzel vakit geçiriyorlar diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 04:43 Kaynak: DHA

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