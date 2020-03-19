Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu - Son Dakika
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Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

6 saat önce

KOCAELİ'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu, System.String[]

KOCAELİ'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri yüksek kesimlerde karla kaplanan yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.Kocaeli'de dün akşam saatlerinde hava sıcaklığının 1 dereceye düşmesiyle başlayan kar yağışı sabah saatlerine kadar aralıklarla etkili oldu. Kocaeli'nin tüm ilçelerinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olurken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri karla kaplanan yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Gölcük Eriklitepe ve Başiskele Aytepe mevkilerindeki mesire alanlarına giden yollar ile Kartepe kayak merkezi yolu yapılan çalışmalarla ulaşıma açık tutuldu. Kartepe kayak merkezinde kalınlığı 80 santime yaklaştı.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 12:36 Kaynak: DHA

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