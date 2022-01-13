KOCAELİ'NİN YÜKSEK KESİMLERİNDE KAR ETKİLİ OLDU - Son Dakika

KOCAELİ'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Belediye ekipleri sabaha kadar karla kaplanan yolları ulaşıma açık tutmak için çalıştı.

Kocaeli'de dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sabaha kadar aralıklarla etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine bağlı ekipler karla kaplanan yollarda çalışma yaptı. Özellikle Kartepe, Başiskele ve Gölcük ilçelerinde yüksek kesimlerde yollar karla kaplanırken, iş makinelerinin sabaha kadar yaptığı çalışmalarla yollar açılarak, buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yapıldı. Kar yağışı yüksek kesimlerde aralıklarla etkili olmaya devam ediyor. Belediye ekipleri ayrıca vatandaşların güvenliği için karla kaplanan üst geçitlerde temizlik yaparak, buzlanmaya karşı solüsyon döktü.