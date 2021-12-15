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Kocaeli'nin yükseklerinde kar yağışı etkili oldu - Son Dakika

Kocaeli'nin yükseklerinde kar yağışı etkili oldu

15.12.2021 13:36
Kocaeli'nin yükseklerinde kar yağışı etkili oldu

KOCAELİ'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

KOCAELİ'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Belediye ekipleri karla kaplanan yollarda küreme çalışması yaptı.

Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde dün gece başlayan kar yağışı bugün aralıklarla etkili oldu. Özellikle Kartepe ve Gölcük'te yüksek kesimler karla kaplandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri, Kartepe kayak merkezi ve çevresindeki yerleşim alanlarına ulaşımı sağlayan yollarda ve Gölcük Eriklitepe Tabiat Parkı yolunda kar küreme çalışması yaptı. Yollar ulaşıma açık tutulurken, karla kaplanan ormanlık alanlarda güzel görüntüler oluştu.


Kocaeli'nin yükseklerinde kar yağışı etkili oldu
Kocaeli'nin yükseklerinde kar yağışı etkili oldu
Kocaeli'nin yükseklerinde kar yağışı etkili oldu
Kocaeli'nin yükseklerinde kar yağışı etkili oldu
Kocaeli'nin yükseklerinde kar yağışı etkili oldu
Kocaeli'nin yükseklerinde kar yağışı etkili oldu
Kocaeli'nin yükseklerinde kar yağışı etkili oldu
Kocaeli'nin yükseklerinde kar yağışı etkili oldu

Kocaeli, Gölcük, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kocaeli'nin yükseklerinde kar yağışı etkili oldu - Son Dakika


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