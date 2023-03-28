Kocaeli'nin yükseklerine kar yağdı - Son Dakika
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Kocaeli'nin yükseklerine kar yağdı

28.03.2023 17:44
Kocaeli'nin yükseklerine kar yağdı

KOCAELİ'de, hava sıcaklıklarının düşmesiyle etkili olan kar yağışıyla kentin yüksek kesimleri beyaza büründü.

KOCAELİ'de, hava sıcaklıklarının düşmesiyle etkili olan kar yağışıyla kentin yüksek kesimleri beyaza büründü.

Kocaeli'de kent merkezinde dün akşam saatlerinde aralıklarla yağmur etkili oldu, şehrin yüksek kesimlerinde ise kar yağdı. 1800 rakımlı Kartepe ilçesi, beyaza büründü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesindeki verilere göre Kartepe Kayak Merkezi'nde ise kar kalınlığı 18 santim olarak ölçüldü. Karla kaplanan yollarda olumsuzluk yaşanmaması için belediye ekipleri, kar küreme araçlarıyla çalışma yaptı.


Kaynak: DHA
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