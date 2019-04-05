Kocaeli Odunlukta Başlayan Yangın Tüm Evi Kül Etti
54 dakika önce
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde tek katlı bir evin odunluğunda başlayan yangında bitişikteki ev tamamen kül oldu.
Kocaeli
'nin Başiskele
ilçesinde tek katlı bir evin odunluğunda başlayan yangında bitişikteki ev tamamen kül oldu.
Başiskele ilçesi Yakacık
Mahallesi Yelda Sokak'ta bulunan Metin Akgüneş'e ait tek katlı evin yanında bulunan odunlukta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler bütün odunluğu sardı. Alevleri fark eden aile üyeleri evden çıkarak itfaiyeye haber verdi. İtfaiye
ekipleri gelmeden önce odunluktaki yangın eve de sıçradı. Alevler kısa sürede tüm evi sardı. Dağlık alandaki bölgeye gelen itfaiye ekipleri tamamen yanan eve su ve köpükle müdahalede etti. İzmit
'ten de takviye itfaiye ekipleri olay yerine geldi. İtfaiyenin yaklaşık 2 saat süren müdahalesi sonucu alevler kontrol altına alınırken, evden geriye sadece enkazı yığını kaldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 03:48 Kaynak: DHA
Başkan Büyükakın İlk Sözünü Tuttu
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı, Göreve Geldiği İlk Gün Sözünü Tuttu
3 Bin Adet Madeni Parayla Bankaya Geldiler! 59 Doları 5 Saatte Saydılar
AK Parti'den ABD'ye Seçim Tepkisi: Kınıyoruz!