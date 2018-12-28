Son Dakika Haberleri: Kocaeli Öğrenciler Bez Torba Dağıttı

Kocaeli Öğrenciler Bez Torba Dağıttı

2 saat önce

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, Mustafa Kemal İlkokulu öğrencileri 'Plastik poşete hayır, bez torbaya evet' sloganıyla başlatılan kampanya çerçevesinde bin adet bez torba dağıttı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, Mustafa Kemal İlkokulu öğrencileri 'Plastik poşete hayır, bez torbaya evet' sloganıyla başlatılan kampanya çerçevesinde bin adet bez torba dağıttı.

Darıca Mustafa Kemal İlkokulu öğrencileri, plastik poşetlerden kaynaklanan çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla plastik poşet yerine bez torba kullanılması için sokağa çıkarak vatandaşlara, plastik torbanın çevreye verdiği zararlarını anlatan broşür ve bez torba dağıttı. Darıca Belediyesi ve sponsor firmalar aracılığıyla hazırlanan bez torbaları alan öğrenciler, sokakta, iş yerlerinde ve alışveriş yapanlara bez torbalar dağıttı. Bez torbaları alan vatandaşlar, satın aldıkları ürünleri torbaya koydu.

Okul müdürü Suat Yapıcı, plastik poşet yerine bez torba kullanımını özendirmeyi hedeflediklerini belirterek, 1 Ocak 2019 tarihinde poşet kullanımları artık ücretli hale geliyor. Biz de okul olarak mahallemizdeki vatandaşlara, esnafa, halka ve velilerimize bez torbaları dağıtmaya çalıştık. Amacımız bez torbalarının artık hayatlarında yer almasını sağlamak. dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 02:10 Kaynak: DHA

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