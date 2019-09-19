Kocaeli-öğrenciler tasarladıkları elektrikli araçlarla yarıştı

Öğrenciler tasarladıkları elektrikli araçlarla yarıştı

TÜBİTAK tarafından düzenlenen 'Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları' nda üniversite öğrencileri tasarladıkları araçlarla Kocaeli Körfez Yarış Pisti'nde dereceye girmek için mücadele etti.

Üniversite öğrencilerinin en verimli elektrikli aracı üretmek için yarıştığı 'Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları' TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenleniyor. Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan Körfez Yarış Pisti'nde gerçekleştirilen yarışlarda dereceye girip ödül verilecek takımların araçları 20-22 Eylül tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda sergilenecek ve gösteri sürüşü gerçekleştirilecek.

Yarışmalara katılacak takımların motor, motor sürücüsü, batarya yönetim sistemi, yerleşik şarj birimi ve enerji yönetim sistemi parçalarını kendilerinin tasarlayıp üretmesi, yerli yapması gerekiyor. Bu parçalardan en az birini yerli yapmayan takımlar final yarışlarına katılım şansı elde edemiyor. Araçlarının yerli üretim parça olması konusunda üstün başarı gösteren takımlara aynı zamanda 'Yerli Ürün Teşvik' ödülleri verilecek. Tüm teknik kontrolleri geçerek final yarışları için piste çıkmaya 28 elektromobil, 5 hidromobil olmak üzere 33 takım hak kazandı.

'TÜRKİYE ARTIK SADECE TEKNOLOJİYİ KULLANAN BİR ÜLKE DEĞİL'

Körfez Yarış Pistinde yarışları takip eden TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Bugün finalin son aşamasına gelen 28 elektromobil ve 5 hidromobil aracımız yarışıyor. Aslında bu yarış bir yıl öncesinde başladı ve takımlar oluşturuldu. Araçlarımız tasarlandı ve bu yıl ilk defa bir yenilik getirdik. Ülkelerimizin hedefleri noktasında milli teknoloji hamlemiz kapsamında artık sadece araç tasarımı için kullandığımız parçalar değil, onun dışında da yerli bir parça istiyoruz. Bu seneki yarışımızın kategorisi geçen yıldan daha zor. Katılımcılar mutlaka yerli parça kullanmak zorundalar. Bundan dolayı 33 aracımız yarışıyor. Biz TÜBİTAK olarak 15 yıldır bu sürecin içindeyiz. Güneş enerjili araçlarımız daha sonra da elektro ve hidromobil ile geçtiğimiz yıldan itibaren otomobil yarış kategorisi başladı. Türkiye artık sadece teknolojiyi kullanan bir ülke değil, teknoloji üreten bir ülke olmak zorunda ve bunu da inşallah başaracağız. Bunu da yapacak olan insan kaynaklarımız. Bu yüzden insanlarımızın niteliği çok önemli. dedi.

KENDİLERİ TASARLADI

Araçlarının tamamını kendileri tasarladıklarını söyleyen Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğrencisi Bilal Yüzer, Biz aracımızı yaklaşık 2 yıl önce tasarlamaya başladık. Son 1 yıl içerisinde de yapımına başladık. Dış kabuğu olsun ve iç motoru olsun hepsini kendimiz tasarladık. Yaz boyu bu araçla ilgili çalıştık. Çok zor süreçlerden geçtik. Hepsinin üstesinden gelip buraya getirdiğimiz ve yarışabildiğimiz için mutluyum.ö diye konuştu.

YARIŞA KATILAMADILAR

Yaşadıkları talihsizlik nedeniyle yarışlara katılamadığını söyleyen İskenderun Teknik Üniversitesi öğrencisi Enes Aslan, Aracımızın kağıt üzerinde çalışması 6 ay sürdü. Aracımız 1,5 ay içerisinde tamamlanmış haline dönüştü. Gece gündüz aracı tamamlamak için çalıştık. Ufak bir talihsizlik yaşayarak yarışlara katılamadık. Batarya elektrik sisteminde sorun yaşadık. Bu sene dersler çıkartıp eksikliklerimizi fark ettik. dedi.