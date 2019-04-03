Kocaeli Öğrencisi Tarafından Öldürülen Öğretmenin İsmi Okula Verildi
46 dakika önce
Öğrencisi tarafından öldürülen öğretmenin ismi okula verildi (3)SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDIŞehit öğretmen Necmeddin Kuyucu'nun cenazesi okulunda düzenlenen törenin ardından Gebze Ahatlı Mahallesi'ne getirildi.
Öğrencisi tarafından öldürülen öğretmenin ismi okula verildi (3)
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Şehit öğretmen Necmeddin Kuyucu'nun cenazesi okulunda düzenlenen törenin ardından Gebze Ahatlı Mahallesi
'ne getirildi. Ahatlı Camii'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazına Kocaeli
Valisi Hüseyin Aksoy
, şehit öğretmenin ailesi, meslektaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazının ardından Necmeddin Kuyucu'nun cenazesi Ahatlı Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 06:19 Kaynak: DHA
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