Kocaeli okul bahçesindeki atatürk büstünü kırdılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli okul bahçesindeki atatürk büstünü kırdılar - Son Dakika

Kocaeli okul bahçesindeki atatürk büstünü kırdılar

6 saat önce

Okul bahçesindeki Atatürk büstünü kırdılarKocaeli'nin Derince ilçesinde bir okulun bahçesindeki Atatürk büstü, kimliği belirsiz kişi tarafından kırılarak kaidesinden söküldü.

Okul bahçesindeki Atatürk büstünü kırdılar

Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir okulun bahçesindeki Atatürk büstü, kimliği belirsiz kişi tarafından kırılarak kaidesinden söküldü. Polis, büste zarar veren kişiyi bulmak için çalışma başlattı.

Derince ilçesi Sırrıpaşa Mahallesi'nde dün gece Sırrıpaşa Ortaokulu'nun bahçesine giren kişi, Atatürk büstünü yerinden söktü. Baş kısmına da zarar verildiği görülen büst, daha sonra okul binasının giriş kapısına bırakıldı. Büstü kıran kişi ise kaçtı. Sabah saatlerinde okula gelen görevliler, Atatürk büstünün kırıldığını fark edip, durumu polise bildirdi. Gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kocaeli okul bahçesindeki atatürk büstünü kırdılar

Mustafa Kemal Atatürk, Kocaeli, Derince, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 04:07 Kaynak: DHA
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