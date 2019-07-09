KOCAELİ Okullar kapanınca taksicilik yapmaya başladı

Okullar kapanınca taksicilik yapmaya başladıKocaeli'nin Gölcük ilçesinde, okulda özel güvenlik görevlisi olan Hacer Atik(32) okullar kapanıp işsiz kalınca yaz aylarını taksi şoförlüğü yapmaya başladı.

Okullar kapanınca taksicilik yapmaya başladı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, okulda özel güvenlik görevlisi olan Hacer Atik(32) okullar kapanıp işsiz kalınca yaz aylarını taksi şoförlüğü yapmaya başladı. Hacer Atik müşterilerden olumlu tepkiler aldığını, özellikle kadın yolcuların çok memnun olduğunu söyledi.

Gölcük Merkez Mahallesi'ndeki bir taksi durağında geçen hafta iş başı yapan Hacer Atik, müşterilerin beğenisini kazandı. Taksiye bindiklerinde kadın şoförle karşılaştıklarında şaşıran yolcuların bir süre sonra kendisine alıştıklarını söyleyen Hacer Atik, özellikle kadın yolcuların kendisine daha fazla güvenerek seyahat ettiklerini söyledi. 2 yıldır Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki bir okulda özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığını söyleyen Hacer Atik, okulların tatile girmesiyle işsiz kalması üzerine yaz tatili boyunca taksicilik yapacağını belirtti.

Şoförlüğü sevdiğini, özellikle kadın yolcuların memnun kaldığını söyleyen Hacer Atik, Araç kullanmayı seviyorum. Azimliyim, sabırlıyım. İnsanlarla diyalog kurmayı seviyorum. Sıcak kanlı bir insanım. İnsanlara hizmeti seviyorum. Araç kullanıyorum, hem kendim geziyorum, hem de insanları gidecekleri yere götürüyorum. Allah bizleri kazalardan, belalardan korusun. Kadını, kadının taşıması halk tarafından takdir edildi. Çok fazla tebrik aldım.ö dedi.

Güvenlik görevlisi olduğunu yaz aylarını taksicilik yaparak değerlendirdiğini söyleyen Hacer Atik, '2 senedir Milli Eğitim Bakanlığı'nda özel güvenlik görevlisi olarak çalışıyorum. Güvenlik görevlisi olmakta, taksicilik de zor meslekler. Ben zoru seviyorum. Güvenlik tehlikeli bir iş, şoförlük mesleği de aynı şekilde. İnsanlarla uğraşmak sabır gerektiren, gayret gerektiren, azim gerektiren bir iş. Milli Eğitim Bakanlığı'nda bu yıl da 21 Haziran'da bütün güvenlik görevlilerine çıkış verildiği için ben de işsiz kaldım. Burada şoför ihtiyacı olduğu için buraya başvurdum ve kabul edildim. diye konuştu.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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