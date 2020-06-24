KOCAELİ Öldüresiye dövdükleri kişiyi dolaba koydular - Son Dakika

Öldüresiye dövdükleri kişiyi dolaba koydular

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, borç tahsili için bir kişiyi darp edip yarı baygın halde dolaba koyan 6 kişi yakalandı.

Olay, Başiskele ilçesinde 21 Haziran günü meydana geldi. Bir kişinin iş yerinde zorla tutularak darp edildiği ihbarını alan polis ekipleri, operasyon düzenledi. İş yerine baskın yapan polis ekipleri, R.T.?nin feci şekilde darp edildikten sonra bir dolaba yarı baygın halde konulduğunu gördü. R.T.?den borçlarını tahsil etmek için öldüresiye dövdükleri anlaşılan E.T., M.G., İ.A., T.A., F.A. ve Ş.A. gözaltına alındı. R.T. ise hastaneye kaldırıldı.

Operasyonda yapılan aramada 2 adet ruhsatsız tabanca ve mermiler ele geçirildi. R.T.?nin kimseye haber vermemesi için cep telefonuna da el koydukları anlaşılan 1'i kadın 6 kişi, gasp ve kasten adam öldürmeye teşebbüs suçlamalarıyla bugün adliyeye sevk edildi.