Son Dakika Haberleri: Kocaeli Öldürmeden Önce Evine Çıkmasına Yardımcı Olmuşlar

Kocaeli Öldürmeden Önce Evine Çıkmasına Yardımcı Olmuşlar

2 saat önce

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, bedensel engelli Muktedir Çapur'un bıçaklanıp boğazının kesilerek öldürülmesi ile ilgili yürütülen soruşturmada olaya karıştığı iddia edilen Burak G. gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, bedensel engelli Muktedir Çapur'un bıçaklanıp boğazının kesilerek öldürülmesi ile ilgili yürütülen soruşturmada olaya karıştığı iddia edilen Burak G. gözaltına alındı. Burak G., tekerlekli sandalyesi ile apartmanın önüne gelen Muktedir Çapur'un evine çıkmasına yardımcı olduğunu, cinayeti görmediğini iddia etti.

Önceki gece, Karamürsel 4 Temmuz Mahallesi'nde bedensel engelli Muktedir Çapur evinde defalarca bıçakladıktan sonra boğazı kesilerek öldürüldü. Muktedir Çapur'un 160 TL'si ile sigaralarını gasp eden Gürsel K. yakalanarak tutuklandı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri olayla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında olaya karıştığı iddia edilen Burak G.'yi de düzenlenen operasyonla yakaladı. Burak G. ifadesinde suçlamaları kabul etmeyerek, tekerlekli sandalyesi ile evinin önüne gelen Muktedir Çapur ile yolda karşılaştıklarını, evine çıkmasına yardımcı olduklarını belirterek, Yolda karşılaştık. Yardım etmek için evine çıkardık. Ben sadece eve çıkmasına yardım ettim. Cinayeti görmedim. dedi. Burak G. emniyette müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 04:02 Kaynak: DHA

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