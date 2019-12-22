Kocaeli ölümden önce, silah doğrulttukları fotoğraflar ortaya çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli ölümden önce, silah doğrulttukları fotoğraflar ortaya çıktı - Son Dakika

Kocaeli ölümden önce, silah doğrulttukları fotoğraflar ortaya çıktı

6 saat önce

Ölümden önce, silah doğrulttukları fotoğraflar ortaya çıktıİzmit'te, lise öğrencisi Batuhan Demirhan'ın (17) arkadaşının oynadığı silahın ateş alması sonucu yaşamını yitirdiği olaydan hemen önce, silahlarla birlikte çekildikleri fotoğraflar ortaya çıktı.

Ölümden önce, silah doğrulttukları fotoğraflar ortaya çıktı

İzmit'te, lise öğrencisi Batuhan Demirhan'ın (17) arkadaşının oynadığı silahın ateş alması sonucu yaşamını yitirdiği olaydan hemen önce, silahlarla birlikte çekildikleri fotoğraflar ortaya çıktı.

Kadıköy Mahallesi'nde oturan Batuhan Demirhan, dün arkadaşlarını evine ders çalışmaya çağırdı. Batuhan Demirhan babasına ait tabanca ile oynamaya başladı. Bir süre sonra T.K., Batuhan'dan tabancayı aldı. T.K.?nın oynadığı tabanca ateş aldı, kurşun Batuhan Demirhan'a isabet etti. Çağırılan ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Batuhan Demirhan, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Arkadaşının ölümüne neden olan T.K. ise gözaltına alındı.

SİLAHLARLA FOTOĞRAFLAR

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ederken, Batuhan'ın hayatını kaybetmeden hemen önce ellerinde silahlarla arkadaşlarının da yer aldığı fotoğrafları ortaya çıktı. Fotoğraflarda Batuhan'ın elinde tabanca, Batuhan'ı vuran arkadaşının elinde silah ve bir diğer arkadaşının elinde ise bıçak görüldü. Yine başka bir karede gençlerin ellerinde namluları birbirlerine doğrultulmuş silahlar görülüyor.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞMAK İÇİN

Batuhan Demirhan vurulmadan önce bu fotoğrafların çekildiği, gençlerin sosyal medya hesaplarında paylaşmak için bu pozları verdiği öğrenildi.

FOTOĞRAFLAR

Sebahattin AYDINİZMİT (Kocaeli), (DHA)

Kocaeli ölümden önce, silah doğrulttukları fotoğraflar ortaya çıktı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 03:24 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Binali Yıldırım: Biz yoldan çıkmadık, bazıları menfaatinin bittiği durakta inmiştir
Ankara'da husumetlilerin karşılaşması kanlı bitti: 1 yaralı İncir satışından dönen kamyonet, hafif ticari araca çarparak devrildi: 1 ölü, 2 yaralı Kamyonet takla atarak ters döndü! Kasasında bulunan 10 kişi yaralandı

Son Dakika Haberleri
22:05 Ortaokul öğrencisi, 'Bakan Selçuk'u türküyle evine davet etti - Son Dakika
22:04 Cumhurbaşkanı erdoğan ilim yayma ödül törenine katıldı - Son Dakika
22:02 Muğla'da su kanalına düşen kişi öldü - Son Dakika
22:00 Gülsin Onay Piyano Günleri başladı - Son Dakika
22:00 İzmir'de ana su borusu patladı, üç büyük ilçede su kesintisi var - Son Dakika
20:40 Binali Yıldırım: Biz yoldan çıkmadık, bazıları menfaatinin bittiği durakta inmiştir - Son Dakika
19:47 Ankara'da husumetlilerin karşılaşması kanlı bitti: 1 yaralı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2019 22:07:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kocaeli ölümden önce, silah doğrulttukları fotoğraflar ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]