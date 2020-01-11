Kocaeli ormanda ot toplarken avcılar vurdu - Son Dakika
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Kocaeli ormanda ot toplarken avcılar vurdu

6 saat önce

Ormanda ot toplarken avcılar vurduKOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, ormanda kaldirik otu toplayan Ömer Gümüşoğlu (50) avcıların ateş açması sonucu bacağından vuruldu.

Ormanda ot toplarken avcılar vurdu

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, ormanda kaldirik otu toplayan Ömer Gümüşoğlu (50) avcıların ateş açması sonucu bacağından vuruldu.

Olay öğle saatlerinde, Gölcük Halıdere Eskiköy mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Ömer Gümüşoğlu ormanlık alana yemeği yapılan kaldirik otu toplamaya gitti. Bölgede domuz avına çıkan avcılar, Ömer Gümüşoğlu'nun bulunduğu alana doğru tüfekle ateş açtı. Saçmaların isabet etmesi sonucu bacağından vurulan Ömer Gümüşoğlu'nun sesini duyan avcılar yanına gelerek ilk müdahalede bulundu. Avcıların haber vermesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil ekibi, Ömer Gümüşoğlu'nu Gölcük Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Sağ bacağından girip çıkan kurşunun sol bacağına girmesi sonucu yaralanan Ömer Gümüşoğlu burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma, avcıların ifadelerini alırken, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kocaeli ormanda ot toplarken avcılar vurdu

Halıdere, Avcılar, Gölcük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 06:04 Kaynak: DHA
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