Son Dakika Haberleri: Kocaeli ormanlarında renk cümbüşü havadan görüntülendi
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Kocaeli ormanlarında renk cümbüşü havadan görüntülendi

7 saat önce

Kocaeli ormanlarında renk cümbüşü havadan görüntülendi Kartpostallık görüntülerin oluştuğu ormanlar havadan görüntülendiKOCAELİ - Kocaeli'de sonbaharın gelmesi ile 'renk cümbüşü' yaşanan ormanlarda kartpostallık görüntüler oluştu.

Kocaeli ormanlarında renk cümbüşü havadan görüntülendi

Kartpostallık görüntülerin oluştuğu ormanlar havadan görüntülendi

KOCAELİ - Kocaeli'de sonbaharın gelmesi ile 'renk cümbüşü' yaşanan ormanlarda kartpostallık görüntüler oluştu. Farklı renklerin bir araya gelerek oluşturduğu manzara havan görüntülendi.

Kocaeli'de son baharın gelmesi ile ağaçlar farklı renklere büründü. Çam, kestane, kavak, fındık, gürgen, çınar, ceviz başta olmak üzere birçok ağaç türünün bulunduğu Kocaeli'de sonbaharın gelmesi ile adeta renk cümbüşü yaşanıyor. Sıcakların azalması ile ormanlarda bulunan ağaçlar farklı renklere büründü. Farklı renk türlerinin bir araya geldiği ormanlarda kartpostallık manzaralar oluştu. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Kartepe ve yaylaları bilinen Başiskele ilçesinin Yuvacık bölgesinde son baharın gelmesi ile oluşan renk cümbüşü havadan görüntülendi.

Kocaeli ormanlarında renk cümbüşü havadan görüntülendi

Kocaeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 11:15 Kaynak: İHA
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