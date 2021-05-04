Kocaeli Ormanya Doğal Yaşam Parkı engelli pelikanlara yuva oldu - Son Dakika

Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı olan Ormanya, Afyonkarahisar'dan getirilen engelli hayvan statüsündeki 4 pelikanı misafir etmeye başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, açıldığı günden bu yana 10 milyonu aşkın ziyaretçiyi ağırlayan Ormanya'nın barındırdığı hayvan türlerine son olarak pelikanların eklendiği kaydedildi.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nden (AKÜREM) getirilen 4 pelikanla Ormanya'daki tür sayısının 79, hayvan sayısının da 906'ya çıktığı bildirilen açıklamada, pelikanların ilk kontrollerinin ardından yeni yaşamlarına başladığı ifade edildi.

Açıklamada, getirildiklerinde uçamayacak durumda olan ve engelli hayvan statüsüne giren pelikanlar için Ormanya'da bir yaşam alanı oluşturulduğu aktarılarak, "Pelikanlar için göletin ortasında bir ada hazırlandı. Balıkla beslenen pelikanlar için özel beslenme rasyonu oluşturuldu. Görevli bakıcısı eşliğinde her gün balıkla besleniyorlar." ifadeleri kullanıldı.