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KOCAELİ ORMANYA KARAVAN VE ÇADIR KAMPÇILARININ UĞRAK YERİNE DÖNÜŞTÜ

1 saat önce

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan Doğal Yaşam Parkı Ormanya, karavan ve çadır kampı yapanların gözde bölgesine dönüştü.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan Doğal Yaşam Parkı Ormanya, karavan ve çadır kampı yapanların gözde bölgesine dönüştü.
Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nda bulunan karavan ve çadır kamp alanında 24 saat güvenliğin yanı sıra su, elektrik, lavobolar ve karavanlara özel şarj istasyonu gibi temel hizmetler de sağlanıyor. Tatillerine Türkiye turu ile devam eden uluslararası kampçıların duraklarından biri de Ormanya Doğal Yaşam Parkı oldu.
ALMAN ÇİFT HOBBİT EVLERİNİ ÇOK SEVDİ
Çocukları ile birlikte karavanlarıyla Türkiye turuna çıkan Alman çift Ormanya içersinde bulunan Hobbit evlerinde, uzun süre vakit geçirip bol bol hatıra fotoğrafı çektiler. Tercüman aracılığıyla yaptığı konuşmada Hobbit evlerine hayran kaldıklarını söyleyen Anna Addiye Hobbit evlerini görmek için Yeni Zellanda'ya gitmeye gerek kalmadı, Hiç böyle bir şey beklemiyorduk. Özellikle çocuklarımız için inanılmaz bir deneyim oldu diyerek bir süre Ormanya'da vakit geçirdikten sonra gezilerine devam ettiler.
KAMPÇILAR YABAN HAYATINI YAŞIYOR
Burada karavan ve çadırlarıyla kamp yapanlar, aynı zamanda yaban hayatını da yaşıyor. Kampçılar alanda Kızıl geyik, Ala geyik, Ceylan, Karaca gibi türler karşısında zaman zaman şaşkınlıklarını gizleyemiyor.
KOCAELİ ORMANYA KARAVAN VE ÇADIR KAMPÇILARININ UĞRAK YERİNE DÖNÜŞTÜ
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 11:57 Kaynak: DHA
Türkiye, Kartepe, Kocaeli, Güncel
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