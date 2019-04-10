Kocaeli 'Örümcek Adam' Çetesi Yakalandı

'Örümcek Adam' çetesi yakalandıKocaeli'de, polisin 'Örümcek Adam' ismini verdiği, balkonlara tırmanarak girdikleri evlerden altın ve elektronik eşyalar çalan hırsızlar İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

'Örümcek Adam' çetesi yakalandı



Kocaeli'de, polisin 'Örümcek Adam' ismini verdiği, balkonlara tırmanarak girdikleri evlerden altın ve elektronik eşyalar çalan hırsızlar İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Hırsızların, balkonlara tırmanmaları güvenlik kameralarına yansırken, 4 kişi adliyeye sevk edildi.



22 Mart ile 6 Nisan tarihleri arasında Kocaeli'nin İzmit, Derince ve Körfez ilçelerinde 10 eve balkonlarından girilerek hırsızlık yapıldığı belirleyen Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri soruşturma başlattı. Hırsızların evlerden çeşitli ziynet eşyaları, 3 adet cep telefonu, 7 adet dizüstü bilgisayar, 2 adet televizyon, 6 adet erkek kol saati, 2 kredi kartı ve 80 bin TL değerinde bir otomobili çaldığını belirleyen ekipler, zanlıların çaldıkları otomobil ile olayda kullandıkları aracı tespit ederek incelemeye aldı. 2 aracı da Plaka Tanıma Sistemi ile takip eden polis ekipleri, aynı zamanda güvenlik kamerası incelemeleri de yaparak zanlıların V.Ş.(20), A.Y.(22), Z.G.(25) ve E.A.(17) olduğunu tespit etti.



Önceki gün zanlıların kullandığı aracın İstanbul Maltepe'de olduğu bilgisini alan polis, peşlerine düştü. Maltepe'de polisin 'dur' ihtarına uymayanlar kaçmaya başladı. Yaşanan kovalama sonunda araç durdurularak 4 kişi gözaltına alındı. 4 kişinin üzerleri aranırken, Derince ilçesinden çaldıkları otomobilin anahtarı da bulundu. Otomobil bulunarak sahibine teslim edildi.



Zanlılardan V.Ş.'nin 7 yıl 6 ay, E.A.'nın ise 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlenirken, 4 zanlının da hırsızlık suçundan çok sayıda sabıka kaydının olduğu öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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