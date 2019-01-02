Kocaeli Osmangazi Köprüsü'nde Vatandaşlar Yeni Yıl Zammından Şikayetçi

Osmangazi Köprüsü'nde vatandaşlar yeni yıl zammından şikayetçiİzmit Körfezi'ni birbirine bağlayan Osmangazi Köprüsü'nde geçiş ücretleri yeni yılla birlikte zamlandı.

Osmangazi Köprüsü'nde vatandaşlar yeni yıl zammından şikayetçi



İzmit Körfezi'ni birbirine bağlayan Osmangazi Köprüsü'nde geçiş ücretleri yeni yılla birlikte zamlandı. Daha önce otomobiller için 71.75 TL olan geçiş ücretinin 103.05 TL'ye çıkarılmasına sürücüler şikayet ederek, zam oranının fazla olduğunu söyledi.



İşletmesi özel şirkette olan Osmangazi Köprüsü ve Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu geçiş ücretleri, 2019 yılının ilk gününde artırıldı. Geçen yıl 71,75 TL olan 1. sınıf araç geçiş ücreti, yılbaşının ilk günü itibariyle 103,05 TL'ye çıkarıldı. Ayrıca daha önce 5,5 TL olan Altınova- Orhangazi arası yeni zamla birlikte 11,5 TL'ye yükseltildi. Osmangazi Köprüsü'nü kullanan sürücüler, yapılan zam oranına tepki gösterdi.



'HER DURUMDA KAR EDEN İŞLETMECİ FİRMA'



CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, Osmangazi Köprüsü'nde yapılan zam ve yapılan sözleşme ile ilgili olarak, Geçiş ücreti 35 dolar artı KDV yani 37,8 dolar olarak belirlenmiş. Bu da her yıl 2 Ocak kuruna göre belirleniyor. 2018 yılı 2 Ocak dolar kuru 3,73 yani 141 TL iken bugün dolar kuru 5,27 yani yaklaşık 200 TL oluyor. Bugün yapılan zamla vatandaş 103 TL ödeyecek. Verilen araç garantisi sebebi ile Hazine geçen araç için 97 TL, geçmeyen araç için 200 TL ödeyecek. Yani hem vatandaş hem Hazine yine bedel ödüyor. Burada her durumda yine kar eden, yani piyango yine işletmeci firmaya çıkıyor dedi.



Sadece 2017-2018 yılında Hazinenin işletmeci firmaya ödediği tutarın 3 milyar TL olduğunu belirten Akar, Yerli ve milliyiz diyorlar, vatandaştan dolarını bozdurmalarını istiyorlar. Ama yapılan yap- işlet- devret projelerinin hepsi dolar kuruna göre belirleniyor. 2019 yılında Osmangazi Köprüsünde günlük 40 bin araç garantisi nedeni ile Hazine geçmeyen her araç için 200 TL ödeme yapacak. Yazıktır, günahtır, bugün emekliye, EYT'ye, işçiye yok denilen bütçe köprüyü işleten firmalara sonuna kadar açık. diye konuştu.



'MECBUREN KULLANMAK ZORUNDAYIM BAŞKA ALTERNATİF YOK'



Fiyatın arttırılmasına rağmen başka bir alternatifi olmadığı için mecburen Osmangazi Köprüsü'nü kullanmaya devam edeceğini söyleyen Rıza Aslan, İstanbul'da özel bir üniversitede okuyorum. Bursa'da oturuyorum sürekli evime gidip geldiğim için çok sık kullanıyorum. Sürekli bu yolu kullanmak zorundayım, sanıyorum ki yüzde 45 zam yapılmış. Öğrenci olduğum için bu durum beni çok etkiledi. Zaten 71 lira da etkiliyordu, zam bizim gibiler için kötü oldu. Mecburen köprüden geçmeye devam edeceğiz. Diğer yolu kullandığımızda yolumuzu çok uzatmak zorunda kalıyoruz. Mecburen kullanmak zorundayım başka alternatifim yok dedi.



'DAHA AZ KULLANACAĞIM'



Yapılan zamla birlikte köprüyü daha az kullanacağını söyleyen satış temsilcisi Ezgi Özüş, Yapılan zammı herkes gibi biz de kötü değerlendiriyoruz. Yeni yapılan bir köprüydü, işimizi de çok kolaylaştıracağını düşünmüştük. 70 lirayla başlayıp şu an 100 liraya kadar çıktı. 100 lira gidiş, 100 lira geliş ortalama 200 liraya mal oluyor bize. Artık çok fazla kullanacağımızı düşünmüyorum. Zaten çok sık kullanmıyorduk, bundan sonra artık ya İzmit Körfezi'ni dolanacağız ya da tekrar feribotu kullanacağız diye konuştu.

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