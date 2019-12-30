Kocaeli oto galeri kurdular, 25 milyonluk vurgun yaptılar - Son Dakika
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Kocaeli oto galeri kurdular, 25 milyonluk vurgun yaptılar

6 saat önce

Oto galeri kurdular, 25 milyonluk vurgun yaptılarKocaeli'de, 2018 ve 2019 yıllarında 43 kişinin dolandırıldıkları yönünde polise başvurması üzerine çalışma yürüten polis ekipleri, otomobil galerisi kurarak 400 kişiden araç satışıyla ilgili vekalet alarak para ödemeyen ve yaklaşık 25 milyon...

Oto galeri kurdular, 25 milyonluk vurgun yaptılar

Kocaeli'de, 2018 ve 2019 yıllarında 43 kişinin dolandırıldıkları yönünde polise başvurması üzerine çalışma yürüten polis ekipleri, otomobil galerisi kurarak 400 kişiden araç satışıyla ilgili vekalet alarak para ödemeyen ve yaklaşık 25 milyon TL değerinde vurgun yapan çeteyi çökertti.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 2018 ve 2019 yılları arasında Kocaeli ve Bursa'da aracının satışı konusunda bir otomobil galerisi tarafından dolandırıldığını söyleyerek polise başvuran 43 kişinin yaşadığı olayların benzer olduğunu tespit etti. Dolandırıcılık olaylarını aynı kişilerin gerçekleştirmiş olabileceği ihtimali üzerinde duran ekipler, çalışmalarını bu yönde yoğunlaştırdı. Bazı kişilerin otomobil galerisi açarak araçlarını satmak isteyen kişilerden vekalet aldığını ve araç sahiplerine az miktarda para vererek geri kalanı için senet ya da çek düzenlediğini belirleyen ekipler, bu otomobil galerilerinin senetlerin ödeme günü geldiğinde kapanarak sahiplerinin kayıplara karıştığını tespit etti.

24 ARACA SATILAMAZ ŞERHİ KONULDU

Araştırmalarını derinleştiren polis ekipleri, kimlikleri tespit edilen R.Y., A.T., E.D., B.Y., A.A., A.Y., T.D., Ş.D. ve Ş.A. isimli 1'i kadın 9 kişiyi 24 Aralık günü Kocaeli merkezli olarak Bursa, Ankara, Antalya, Kırıkkale ve Aksaray'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına aldı. Gözaltına alınan 9 kişinin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 9 adet cep telefonu, 2 adet bilgisayar ve araç sahiplerine ait çok sayıda vekaletname, sim kartlar, senetler, araç satış sözleşmeleri, kira sözleşmeleri, kartvizitler ve şirket kaşeleri ele geçirildi. Ayrıca polisin çalışması sırasında şüpheliler tarafından satılmaya çalışılan 24 araca da 'Satılamaz Şerhi' konularak araç sahiplerinin mağdur olmaları önlendi.

400'ÜN ÜZERİNDE KİŞİDEN VEKALETNAME ALMIŞLAR

Şüpheli 9 kişinin gözaltına alınmasının ardından polis ekiplerinin yaptığı geriye dönük çalışmalarda, şüphelilerin farklı tarihlerde Kocaeli, Bursa, Ankara, Antalya, Konya Yalova, Mardin, Kastamonu, Kırşehir, Kırıkkale, Kayseri ve Zonguldak illerine giderek bu illerde araçlarını satmak isteyen 400'ün üzerinde kişiden araç satışı yapmak için vekalet aldıkları belirlendi. Polis ekiplerinin geriye dönük çalışmaları devam ediyor.

Gözaltına alınarak Kocaeli'ye getirilen 9 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Kocaeli oto galeri kurdular, 25 milyonluk vurgun yaptılar

Kocaeli, Bursa, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 11:04 Kaynak: DHA
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