Kocaeli otobüste 10 kilo 380 gram eroinle yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli otobüste 10 kilo 380 gram eroinle yakalandı - Son Dakika

Kocaeli otobüste 10 kilo 380 gram eroinle yakalandı

6 saat önce

Otobüste 10 kilo 380 gram eroinle yakalandıKocaeli'de, takibe alınarak durdurulan yolcu otobüsünde yolculuk yapan F.T.?nin iki valizinde yapılan aramada 10 kilo 380 gram eroin ele geçirildi.

Otobüste 10 kilo 380 gram eroinle yakalandı

Kocaeli'de, takibe alınarak durdurulan yolcu otobüsünde yolculuk yapan F.T.?nin iki valizinde yapılan aramada 10 kilo 380 gram eroin ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şubesi ekipleri, İstanbul'a uyuşturucu madde götüren bir kişiyi takibe aldı. F.T.?nin bulunduğu yolcu otobüsü durdurularak, narkotik köpeği ile arama yapıldı. Otobüsün bagajında bulunan valizler indirildi. Köpeğin tepki verdiği 2 valizin tabanına gizlenen 40 paket halinde 10 kilo 380 gram eroin ele geçirildi. F.T. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kocaeli otobüste 10 kilo 380 gram eroinle yakalandı

Narkotik, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 11:11 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hastaneden taburcu olan Mehmet Ali Erbil, yeni yıldan sadece sağlıklı olmayı istedi
Vatandaşlar tarafından ıslıklanan CHP'li belediye başkanına partisi de tepki gösterdi Otobüste 4 kilo esrarla yakalanan kadın adliyeye götürülürken güldü Tuba Ünsal'dan Şeyma Subaşı'na sert sözler: Bu artık ahlak erozyonunun geldiği son nokta

Son Dakika Haberleri
17:42 Mehmetçikten Suriyeli Neve'ye ziyaret - Son Dakika
17:42 Mersin'de 'kırmızı kod' teyakkuzu (4) - Son Dakika
17:42 ŞİŞLİ'DE YOLA AĞAÇ DEVRİLDİ - Son Dakika
17:37 MSB: "Barış Pınarı bölgesinde anti tank mayından oluşan EYP etkisiz hale getirildi" - Son Dakika
17:37 Nadir Nadi Kütüphanesinde kitap sayısı 18 bini aştı - Son Dakika
15:58 Otobüste 4 kilo esrarla yakalanan kadın adliyeye götürülürken güldü - Son Dakika
15:48 Vatandaşlar tarafından ıslıklanan CHP'li belediye başkanına partisi de tepki gösterdi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2020 17:45:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kocaeli otobüste 10 kilo 380 gram eroinle yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]