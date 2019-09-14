Son Dakika Haberleri: Kocaeli otobüste fenalaşan hamile kadını otobüs şoförü hastaneye götürdü
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Kocaeli otobüste fenalaşan hamile kadını otobüs şoförü hastaneye götürdü

32 dakika önce

Otobüste fenalaşan hamile kadını otobüs şoförü hastaneye götürdüKOCAELİ'nin Derince ilçesinde halk otobüsünde fenalaşan hamile yolcuyu otobüs şoförü güzergahından çıkarak hastaneye götürdü.

Otobüste fenalaşan hamile kadını otobüs şoförü hastaneye götürdü

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde halk otobüsünde fenalaşan hamile yolcuyu otobüs şoförü güzergahından çıkarak hastaneye götürdü. O anlar halk otobüsünün güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay Salı günü Yenikent Mahallesi'nde meydana geldi. Yenikent- Umuttepe arasında sefer yapan halk otobüsüne binen ismi öğrenilemeyen hamile yolcu, bir süre sonra fenalaşarak oturduğu koltuğa düştü. Bunun üzerine halk otobüsü şoförü Osman Sönmez, otobüsü durdurarak diğer yolcularla beraber hamile kadına yardım etmek istedi. Bir süre hamile kadını kendine getirmeye çalışan şoför ve yolcular sonuç alamayınca, halk otobüsünü güzergahından çıkararak Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Hamile kadın burada tedavi altına alındı.

Hamile kadının otobüste fenalaştığı ve hastaneye götürüldüğü anlar otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

Kocaeli otobüste fenalaşan hamile kadını otobüs şoförü hastaneye götürdü

Yenikent, Derince, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 05:03 Kaynak: DHA
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