Kocaeli Otogarı'nda, 1 yılda 51 silah ve 769 kesici alet bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli Otogarı'nda, 1 yılda 51 silah ve 769 kesici alet bulundu - Son Dakika

Kocaeli Otogarı'nda, 1 yılda 51 silah ve 769 kesici alet bulundu

6 saat önce

KOCAELİ Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde, 2019 yılında yapılan aramalarda; 769 kesici- delici alet, 51 silah, 15 göz yaşartıcı sprey ve 3 kelepçe ele geçirildi.

Kocaeli Otogarı'nda, 1 yılda 51 silah ve 769 kesici alet bulundu, System.String[]

KOCAELİ Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde, 2019 yılında yapılan aramalarda; 769 kesici- delici alet, 51 silah, 15 göz yaşartıcı sprey ve 3 kelepçe ele geçirildi.

Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde, geçen yıl otogar kapılarında yapılan aramalarda, kesici- delici aletler ve silahlar bulundu. Yapılan aramalar sonucu 769 kesici- delici alet, 51 silah, 15 göz yaşartıcı sprey ve 3 kelepçe ele geçirildi. Kesici aletler arasındaki sustalı bıçaklar, satır, kasatura ve kılıç ile farklı şekilde yapılan muştalar dikkat çekti. Silahlarla ilgili kişiler hakkında yasal işlem yapıldı.


Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 12:18 Kaynak: DHA
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