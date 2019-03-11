Kocaeli Otomobil Ağacı Devirdi, Sürücü Yaralandı

Otomobil ağacı devirdi, sürücü yaralandıİzmit'te, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil yol kenarındaki ağaçlara çarptı.

Otomobil ağacı devirdi, sürücü yaralandı



İzmit'te, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil yol kenarındaki ağaçlara çarptı. Ağaçlar sayesinde D-100 Karayolu'na düşmekten kurtulan aracın sürücüsü yaralandı.



Kaza, İzmit Şirintepe Mahallesi Asuman Sokak'ta meydana geldi. Derince istikametine giden Emel Topsakal idaresindeki 41 ABR 763 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarında bulunan ağaçlara çarptı. Bir ağaç devrilirken, otomobil ikinci ağaca takıldı. Otomobil ağaçlar sayesinde D-100 Karayolu'na düşmekten kurtuldu. Kazada, Emel Topsakal yaralanırken, 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İtfaiye ekipleri otomobilin kayarak D-100 Karayolu'na düşmemesi için önlem aldı. Hasar gören araç ise çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı.

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