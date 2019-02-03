Son Dakika Haberleri: Kocaeli Otomobil Apartmanın Otoparkına Düştü

Kocaeli Otomobil Apartmanın Otoparkına Düştü

42 dakika önce

Otomobil apartmanın otoparkına düştüİZMİT(Kocaeli),(DHA)-İZMİT'te bir aracın arkadan çarpması sonucu kontrolden çıkan otomobil park halindeki araca çarparak yol kenarındaki apartmanın otoparkına düştü.

Otomobil apartmanın otoparkına düştü

İZMİT(Kocaeli),(DHA)-İZMİT'te bir aracın arkadan çarpması sonucu kontrolden çıkan otomobil park halindeki araca çarparak yol kenarındaki apartmanın otoparkına düştü.

Olay akşam saatlerinde İzmit Yeşilova Mahallesi Aslı Sokak'ta meydana geldi. Salih İzbudak idaresindeki 34 YK 7936 plakalı otomobile, arkasından gelen ve plakası alınamayan bir hafif ticari araç çarptı. Kontrolden çıkan otomobil park halindeki 34 DH 4108 plakalı otomobile çarptıktan sonra yol kenarındaki apartmanın otoparkına düştü. Çarpmanın şiddetiyle savrulan park halindeki otomobil ise yanında bulunan yine park halindeki 34 SE 6493 plakalı otomobile çarptı.

Salih İzbudak ile yanındaki Uğur Demir bahçeye düşerek motor kısmının üzerinde dik duran araçtan çıktı. Elinden hafif yaralanan Salih İzbudak ambulansla Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, otoparka düşen otomobil çekici ile bulunduğu yerden çıkartılarak otoparka çekildi.

Kazanın gürültüsünü duyan mahalle sakinleri ise sokağa döküldü. Olayı gören bazı kişiler polis ekiplerine bilgi verirken, bazıları ise cep telefonları ile kazayı görüntüledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 12:15 Kaynak: DHA

İzmit, DHA, Kocaeli, 3. Sayfa
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