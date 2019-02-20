Son Dakika Haberleri: Kocaeli Otomobil Çelik Kapı Dükkanına Girdi

Kocaeli Otomobil Çelik Kapı Dükkanına Girdi

1 saat önce

Otomobil çelik kapı dükkanına girdiKocaeli'nin Darıca ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptıktan sonra çelik kapı satışı yapan dükkana girdi.

Otomobil çelik kapı dükkanına girdi

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptıktan sonra çelik kapı satışı yapan dükkana girdi. Araçtan inen sürücü olay yerinden kaçtı.

Olay dün gece saatlerinde, Darıca İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. 35 FM 916 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptıktan sonra yol kenarında bulunan çelik kapı satışı yapan dükkana girdi. Görgü tanıklarının ifadesine göre sürücü ve yanında bulunan kişi araçtan inerek kaçtı. Olay yerine gelen polis, incelemede bulunurken, sürücüyü tespit etmek için çalışma başlattı. Otomobil ise çekici ile olay yerinden kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 05:20 Kaynak: DHA

Kocaeli, Darıca, Güncel
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