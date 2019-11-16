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Kocaeli otomobil cipe çarptı 4 yaralı

6 saat önce

Otomobil cipe çarptı 4 yaralıKocaeli'nin Gölcük ilçesinde, kavşağa kontrolsüzce giren otomobil cipe çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Otomobil cipe çarptı 4 yaralı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, kavşağa kontrolsüzce giren otomobil cipe çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Cip takla atarken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza öğle saatlerinde, Gölcük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Feridun Kayhan idaresindeki 41 F 4954 plakalı otomobil kavşağa kontrolsüzce girince yolda ilerleyen Hüseyin Yavuz yönetimindeki 41 DM 791 plakalı cipe çarptı. Cip çarpmanın etkisiyle takla attı. Kazada, cip sürücüsü Hüseyin Yavuz, cipte bulunan Salih Zeki Yıldırım ve Serkan Özdemir ile otomobil sürücüsü Feridun Kayhan yaralandı. Haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil ekipleri yaralanan 4 kişiye müdahalede bulundu. Gölcük Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 4 kişi tedavi altına alınırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Kaza anı bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Otomobilin çarptığı cipin takla attığı görüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kocaeli otomobil cipe çarptı 4 yaralı

Kocaeli, Gölcük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 03:19 Kaynak: DHA
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