Son Dakika Haberleri: Kocaeli otomobil hırsızı çaldığım araçların sayısını bilmiyorum
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Kocaeli otomobil hırsızı çaldığım araçların sayısını bilmiyorum

6 saat önce

Otomobil hırsızı Çaldığım araçların sayısını bilmiyorumİstanbul'da çok sayıda otomobil çaldığı belirlenen A.D. (54), İzmit'te polis operasyonuyla yakalandı.

Otomobil hırsızı Çaldığım araçların sayısını bilmiyorum

İstanbul'da çok sayıda otomobil çaldığı belirlenen A.D. (54), İzmit'te polis operasyonuyla yakalandı. A.D.'nin, ifadesinde, bugüne kadar çaldığı araçların sayısını bilmediğini söylediği öğrenildi.

İzmit Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, İstanbul'un Anadolu yakasında, uzun süredir otomobil hırsızlığı yaptığı belirlenen A.D.'nin İzmit'te olduğunu tespit etti. Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla A.D., yakalanarak, gözaltına alındı. A.D.'nin, emniyetteki ifadesinde, bugüne kadar çaldığı araçların sayısını hatırlamadığını söylediği öğrenildi. A.D., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kocaeli otomobil hırsızı çaldığım araçların sayısını bilmiyorum

İstanbul, İzmit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 02:07 Kaynak: DHA
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