Kocaeli otomobil içersinde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı - Son Dakika

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Kocaeli otomobil içersinde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
7 saat önce
Otomobil içersinde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardıKOCAELİ'nin Darıca ilçesinde TIR ile otomobilin karıştığı trafik kazasında otomobilin içersinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 03:01 Kaynak: DHA
Otomobil içersinde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde TIR ile otomobilin karıştığı trafik kazasında otomobilin içersinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı.
Kaza Osmangazi Mahallesi, Sanayi Caddesi'nde meydana geldi. Nurullah Konal (34) idaresindeki 28 AAJ 008 plakalı TIR ile Yusuf Aydın (43) idaresindeki 41 UT 884 plakalı otomobil çarpıştı.
Çarpışma sonrası otomobil sürücüsü Yusuf Aydın, otomobil içerisinde sıkıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, aracın kapısını keserek Yusuf Aydın'ı uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden kurtardı. Yaralanan sürücü Aydın ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı.
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