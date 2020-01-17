Kocaeli otomobil içersinde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı - Son Dakika

Otomobil içersinde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde TIR ile otomobilin karıştığı trafik kazasında otomobilin içersinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı.

Kaza Osmangazi Mahallesi, Sanayi Caddesi'nde meydana geldi. Nurullah Konal (34) idaresindeki 28 AAJ 008 plakalı TIR ile Yusuf Aydın (43) idaresindeki 41 UT 884 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışma sonrası otomobil sürücüsü Yusuf Aydın, otomobil içerisinde sıkıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, aracın kapısını keserek Yusuf Aydın'ı uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden kurtardı. Yaralanan sürücü Aydın ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı.