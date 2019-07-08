Son Dakika Haberleri: KOCAELİ Otomobil ile hafif ticari araç kavşakta çarpıştı 3 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

KOCAELİ Otomobil ile hafif ticari araç kavşakta çarpıştı 3 yaralı

1 saat önce

Otomobil ile hafif ticari araç kavşakta çarpıştı 3 yaralıKocaeli'nin Başiskele ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Otomobil ile hafif ticari araç kavşakta çarpıştı 3 yaralı
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza öğle saatlerinde, Başiskele Barbaros Mahallesi Yürüyüş Caddesi ile İmar Sokak kesişiminde meydana geldi. Yürüyüş Caddesi üzerindeki Efe Lokman idaresindeki 41 GN 203 plakalı hafif ticari araç ile Ramazan Arslantaş idaresindeki 41 RD 424 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazanın etkisiyle hafif ticari araç savrulurken, otomobil takla atarak yol kenarındaki bir firmanın bahçesine girdi.
Hafif ticari araç sürücüsü Efe Lokman ve yanındaki Yunus Eski araçtan çıkarken, takla atan otomobilin içerisindeki Ramazan Arslantaş ise çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı. Yaralanan 3 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza yol kenarındaki bir firmanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde hafif ticari aracın, otomobile çarpması ve otomobilin takla atma anı yer alıyor.
KOCAELİ Otomobil ile hafif ticari araç kavşakta çarpıştı 3 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 04:48 Kaynak: DHA
Başiskele, Kocaeli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'de, aşırı yağışlardan çöken yol otomobili böyle yuttu Yerli otomobilde imzalar atılmaya başlandı! 62 şirketle görüşülüyor Freni patladığı için iki araca çarpan zift tankerinin devrilmesi nedeniyle yaralılar kepçeyle kurtarıldı Zorunlu trafik sigortasındaki teminatlar arttı! Hasar karşılama tazminatı 39 bin liraya yükseldi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.7.2019 18:24:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: KOCAELİ Otomobil ile hafif ticari araç kavşakta çarpıştı 3 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]