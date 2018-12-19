Kocaeli Otomobil Suyla Kaplanan Yolda Kaldı
31 dakika önce
Otomobil suyla kaplanan yolda kaldıKOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, emekli öğretmen Kemal Bal suyla kaplı yoldan otomobili ile geçmeye çalışırken araç suyun içerisinde kaldı.
Otomobil suyla kaplanan yolda kaldı
KOCAELİ'nin Gölcük
ilçesinde, emekli öğretmen Kemal Bal
suyla kaplı yoldan otomobili ile geçmeye çalışırken araç suyun içerisinde kaldı. İtfaiye
ekibi aracı suyun içerisinde çıkarırken, ıslanması nedeniyle üşüyen Kemal Bal polis ekiplerince evine götürüldü.
Olay öğleden sonra, Gölcük Şirinköy Mahallesi'nde meydana geldi. Yağmur yağışı nedeniyle su birikintisinin oluştuğu yola giren Kemal Bal idaresindeki 41 H 4477 plakalı otomobil suyun içerisinde kaldı. Kemal Bal aracın hareket etmemesi üzerine itfaiyeden yardım istedi. Kemal Bal aracından inerken, olay yerine gelen itfaiye ekibi geldi. Kemal Bal itfaiyenin vincine bağlı çelik halatı alarak otomobile bağladı. Otomobil suyun içerisinden çekilerek çıkarıldı. Otomobilin içerisi suyla dolarken, emekli öğretmen Kemal Bal üzüntü yaşadı. Islanması nedeniyle üşüyen Kemal Bal, polis ekipleri tarafından mahallede bulunan evine götürüldü.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 05:33 Kaynak: DHA
Yaya Geçidinden Karşıya Geçmeye Çalışan Lise Öğrencisine Otomobil Çarptı
Taksi Şoförünün İnsanlık Dersi Güvenlik Kamerasına Yansıdı
Gecekondunun Çatısı Çöktü, 3 Kişilik Aile Uykuda Dehşeti Yaşadı
Trafikte Tartıştığı Genç Kadını, Otomobiliyle Metrelerce Sürükledi