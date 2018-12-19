Son Dakika Haberleri: Kocaeli Otomobil Suyla Kaplanan Yolda Kaldı

Kocaeli Otomobil Suyla Kaplanan Yolda Kaldı

31 dakika önce

Otomobil suyla kaplanan yolda kaldıKOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, emekli öğretmen Kemal Bal suyla kaplı yoldan otomobili ile geçmeye çalışırken araç suyun içerisinde kaldı.

Otomobil suyla kaplanan yolda kaldı

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, emekli öğretmen Kemal Bal suyla kaplı yoldan otomobili ile geçmeye çalışırken araç suyun içerisinde kaldı. İtfaiye ekibi aracı suyun içerisinde çıkarırken, ıslanması nedeniyle üşüyen Kemal Bal polis ekiplerince evine götürüldü.

Olay öğleden sonra, Gölcük Şirinköy Mahallesi'nde meydana geldi. Yağmur yağışı nedeniyle su birikintisinin oluştuğu yola giren Kemal Bal idaresindeki 41 H 4477 plakalı otomobil suyun içerisinde kaldı. Kemal Bal aracın hareket etmemesi üzerine itfaiyeden yardım istedi. Kemal Bal aracından inerken, olay yerine gelen itfaiye ekibi geldi. Kemal Bal itfaiyenin vincine bağlı çelik halatı alarak otomobile bağladı. Otomobil suyun içerisinden çekilerek çıkarıldı. Otomobilin içerisi suyla dolarken, emekli öğretmen Kemal Bal üzüntü yaşadı. Islanması nedeniyle üşüyen Kemal Bal, polis ekipleri tarafından mahallede bulunan evine götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 05:33 Kaynak: DHA

Gölcük, Kemal Bal, 3. Sayfa, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yaya Geçidinden Karşıya Geçmeye Çalışan Lise Öğrencisine Otomobil Çarptı Taksi Şoförünün İnsanlık Dersi Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Gecekondunun Çatısı Çöktü, 3 Kişilik Aile Uykuda Dehşeti Yaşadı Trafikte Tartıştığı Genç Kadını, Otomobiliyle Metrelerce Sürükledi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2018 18:04:43. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kocaeli Otomobil Suyla Kaplanan Yolda Kaldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]