Kocaeli Otomobil Toprak Yığınına Çarptı 1'i Ağır 4 Yaralı

Otomobil toprak yığınına çarptı 1'i ağır 4 yaralıKOCAELİ'nin Körfez ilçesinde kontrolden çıkan otomobil toprak yığınına çarparak durabildi.

Otomobil toprak yığınına çarptı 1'i ağır 4 yaralı



KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde kontrolden çıkan otomobil toprak yığınına çarparak durabildi. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.



Kaza, İlimtepe Yolu üzerinde geçtiğimiz gün meydana geldi. İddiaya göre freni boşalan Süleyman Şahin yönetimindeki 34 AF 3629 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak toprak yığınına çarparak durabildi. Kazada sürücü Süleyman Şahin ile birlikte araçta bulunan G.Ş., N.Ş. ve S.Ş. yaralandı. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan G.Ş.'nin (88) durumunun ağır olduğu bildirildi. Sürücünün ehliyetsiz olduğu iddia edilen kazayla ilgili polis soruşturma başlattı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

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