Son Dakika Haberleri: Kocaeli Otomobil ve Plaka Çalan 2 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Kocaeli Otomobil ve Plaka Çalan 2 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

43 dakika önce

Otomobil ve plaka çalan 2 şüpheli adliyeye sevk edildiSelda Hatun TANKÖRFEZ(Kocaeli)(DHA)- KOCAELİ'nde otomobil ve plaka çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli polisin takibi sonucu yakalandı.

Otomobil ve plaka çalan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi

Selda Hatun TANKÖRFEZ(Kocaeli)(DHA)- KOCAELİ'nde otomobil ve plaka çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli polisin takibi sonucu yakalandı.

Olay, 22 Ocak günü meydana geldi. Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği Ekipleri, Körfez Fatih Mahallesinde N.Ö isimli şahısa ait park halindeki piyasa değeri yaklaşık 40 bin TL olan otomobilin çalınması ve 23 Ocak günü Çayırova'da A.Ö isimli şahısa ait otomobil plakasının çalınması olayları ile ilgili çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde MOBESE ve güvenlik kameralarından otomobili çalan şahısın 22 ayrı suç kaydı bulunan Y.D (24) olduğu belirlendi. Yapılan çalışmalarda Y.D. İzmit Yahya Kaptan Mahallesinde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Y.D.?nin ifadesinde otomobili çaldığını itiraf ettiği ve aracı arkadaşı B.D.?ye satması için verdiğini söylediği öğrenildi. Polis Çayırova'da bulunan bir garaja düzenlediği operasyonda B.D çalıntı otomobil ve plakalar ile birlikte gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan iki şüpheli Körfez Adliyesine sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 06:17 Kaynak: DHA

DHA, Kocaeli, Güncel
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