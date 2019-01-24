Kocaeli Otomobil ve Plaka Çalan 2 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
43 dakika önce
Otomobil ve plaka çalan 2 şüpheli adliyeye sevk edildiSelda Hatun TANKÖRFEZ(Kocaeli)(DHA)- KOCAELİ'nde otomobil ve plaka çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli polisin takibi sonucu yakalandı.
Otomobil ve plaka çalan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi
Selda Hatun TANKÖRFEZ(Kocaeli
)(DHA
)- KOCAELİ'nde otomobil ve plaka çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli polisin takibi sonucu yakalandı.
Olay, 22 Ocak günü meydana geldi. Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği
Ekipleri, Körfez Fatih
Mahallesinde N.Ö isimli şahısa ait park halindeki piyasa değeri yaklaşık 40 bin TL olan otomobilin çalınması ve 23 Ocak günü Çayırova
'da A.Ö isimli şahısa ait otomobil plakasının çalınması olayları ile ilgili çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde MOBESE ve güvenlik kameralarından otomobili çalan şahısın 22 ayrı suç kaydı bulunan Y.D (24) olduğu belirlendi. Yapılan çalışmalarda Y.D. İzmit
Yahya Kaptan Mahallesinde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Y.D.?nin ifadesinde otomobili çaldığını itiraf ettiği ve aracı arkadaşı B.D.?ye satması için verdiğini söylediği öğrenildi. Polis
Çayırova'da bulunan bir garaja düzenlediği operasyonda B.D çalıntı otomobil ve plakalar ile birlikte gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan iki şüpheli Körfez Adliyesine sevk edildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 06:17 Kaynak: DHA
TEM'de Feci Kaza! Otomobil Bariyerlere Ok Gibi Saplandı
2 Bin 500 Liraya Kitap Satan Yılmaz Özdil'e İlginç Tepki
Akdeniz'de 5,1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Antalya Valisi, Hortum Dehşetiyle İlgili Açıklamada Bulundu: 1 Ölü, 11 Yaralımız Var