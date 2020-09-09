KOCAELİ Otomobil yol kenarına park eden TIR'a çarptı 3 yaralı - Son Dakika

Otomobil yol kenarına park eden TIR'a çarptı: 3 yaralı

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, otomobilin, D-100 Karayolu'nun kenarına park edilen TIR'a çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza öğle saatlerinde, D-100 Karayolu Körfez ilçesi Kirazlıyalı mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan Cengiz Kurhan idaresindeki 34 LU 5480 plakalı otomobil, Hikmet Kılıç'ın, D-100 Karayolu'nun kenarına park ettiği 41 UH 168 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada, Cengiz Kurhan, Almast Kurhan (60) ve Gülhan Kurhan (41) yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil ve itfaiye ekibi geldi. İtfaiye ekipleri yaralanan 3 kişiyi araçtan çıkardı. 112 Acil ekipleri yaralanan 3 kişiyi hastanelere kaldırdı. TIR sürücüsü Hikmet Kılıç ifadesi alınmak üzere gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.