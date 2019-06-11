KOCAELİ Otoyolda tehlikeli yolculuk
7 saat önce
Otoyolda tehlikeli yolculukKocaeli'nin Kartepe ilçesinde, ev eşyası yüklü bir kamyonun kasasında yolculuk edenler dikkat çekti.
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 06:08 Kaynak: DHA
Otoyolda tehlikeli yolculuk Kocaeli
'nin Kartepe
ilçesinde, ev eşyası yüklü bir kamyonun kasasında yolculuk edenler dikkat çekti. Eşyaların üzerinde bulunan kişilerin tehlikeli yolculuğu görüntülendi. TEM Otoyolu
'nun Kocaeli Kartepe kesiminde Ankara
istikametinde ilerleyen ev eşyası yüklü bir kamyonun kasasında yolculuk edenlerin olması dikkat çekti. 61 LJ 311 plakalı kamyonun kasasında yatakların üzerinde bulunan kişiler, tehlikeye aldırış etmedi. Aracı arkasında ilerleyen Bolu
'ya giden Mahmut Alan
, kamyonun 120 kilometre hızla gitmesi, hatalı sollama yapması ve aracın üzerindeki kişileri cep telefonunun kamerasıyla görüntülerken, aracın kasasında bulunanların canlarını hiçe atmalarına tepki gösterdi.
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