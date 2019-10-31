Kocaeli otoyolda tünelde nefes kesen kaza tatbikatı

Otoyolda tünelde nefes kesen kaza tatbikatı

İzmit'te, TEM Otoyolu geçişinde, Karayolları Genel Müdürlüğü koordinesinde nefes kesen bir trafik kazası tatbikatı gerçekleştirildi. Tünelde kaza da yanan araç söndürülürken, yaralıya müdahale edildi.

Karayolları Genel Müdürlüğü koordinesinde TEM Otoyolu İzmit geçişinde bulunan Korutepe Tüneli'nde trafik kazası tatbikatı yapıldı. Nefesleri kesen tatbikatta senaryo gereği, tünel içerisinde trafik kazası yapan 2 araçtan biri alev alırken, diğer aracın sürücüsü de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen acil sağlık ekipleri yaralanan vatandaşa müdahalede bulunurken, itfaiye ekipleri de senaryo gereği yanan araca su sıkarak müdahale etti. Bu sırada polis ekipleri ise yolu kısa süreli olarak trafiğe kapatarak yangının söndürülmesini bekledi. Yaralı vatandaşın sedye ile ambulansa kaldırılması ve yangının söndürülmesinin ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

TATBİKATLAR DEVAM EDECEK

TEM Otoyolu üzerinde gişelere uzak olması sebebiyle ulaşımın güç olduğu Korutepe Tüneli'nde, ekiplerin zamanında ve etkin müdahale imkanının ölçüldüğü tatbikat başarı ile tamamlandı. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından TEM Otoyolu üzerinde ulaşımın zor olduğu noktalarda buna benzer tatbikatların ilerleyen günlerde tekrarlanacağı öğrenildi.