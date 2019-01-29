Son Dakika Haberleri: Kocaeli Palu Ailesi Soruşturmasında Bulunan Kemikler, Hayvan Kemiği Çıktı-Arşiv

Kocaeli Palu Ailesi Soruşturmasında Bulunan Kemikler, Hayvan Kemiği Çıktı-Arşiv

1 saat önce

Palu Ailesi soruşturmasında bulunan kemikler, hayvan kemiği çıktıKocaeli'nin Körfez ilçesindeki Tütünçiftlik Sahili'nde, 11 yıl önce kızı Melike ile kayıp olan Meryem Tanhal'ı arama çalışmaları kapsamında yapılan kazıda bulunan kemiklerin, Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemeleri tamamlandı.

Palu Ailesi soruşturmasında bulunan kemikler, hayvan kemiği çıktı

Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki Tütünçiftlik Sahili'nde, 11 yıl önce kızı Melike ile kayıp olan Meryem Tanhal'ı arama çalışmaları kapsamında yapılan kazıda bulunan kemiklerin, Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemeleri tamamlandı. Kemiklerin hayvan kemiği olduğu ortaya çıktı.

Palu ailesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, bir süre önce Körfez ilçesi Tütünçiftlik Sahili'ndeki 2 ayrı bölgede iş makinesiyle yapılan kazıda bulunan kemik parçaları, Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı tarafından incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yapılan inceleme sonunda kemiklerin hayvan kemiği olduğu tespit edildi.

Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü soruşturma ise devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 01:41 Kaynak: DHA

Körfez, Adli Tıp Kurumu, Kocaeli, Palu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Palu Ailesi Soruşturmasında Yeni Gelişme! Bulunan Kemik Parçalarının Hayvan Kemiği Olduğu Ortaya Çıktı Erdoğan, SMA Hastalarının İlaç Bedelinin Geri Ödenmesiyle İlgili Sorunun Çözüldüğünü Duyurdu

Son Dakika! Erdoğan: Nişasta Bazlı Şeker Kotasını Yüzde 2,5'a İndiriyoruz Erdoğan, İsim Vermeden CHP'nin İzmir Adayı Hakkında İlk Kez Konuştu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.1.2019 15:29:10. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kocaeli Palu Ailesi Soruşturmasında Bulunan Kemikler, Hayvan Kemiği Çıktı-Arşiv
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]