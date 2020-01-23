Kocaeli palu ailesinin 6 üyesinin yargılandığı dava devam ediyor - Son Dakika

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Kocaeli palu ailesinin 6 üyesinin yargılandığı dava devam ediyor
6 saat önce
KOCAELİ Palu ailesinin 6 üyesinin yargılandığı dava devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 09:56 Kaynak: DHA
KOCAELİ Palu ailesinin 6 üyesinin yargılandığı dava devam ediyor
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