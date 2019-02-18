Son Dakika Haberleri: Kocaeli Parmağına Sıkışan Su Termosu Kapağını İtfaiye Çıkardı

Kocaeli Parmağına Sıkışan Su Termosu Kapağını İtfaiye Çıkardı

1 saat önce

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, Serkan Özkan'ın(12) parmağına sıkışan termosun plastik kapağı itfaiye ekiplerince kesilerek çıkarıldı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, Serkan Özkan'ın(12) parmağına sıkışan termosun plastik kapağı itfaiye ekiplerince kesilerek çıkarıldı.

Olay öğleden sonra Kartepe Ataevler Mahallesi'nde bulunan Eşref Uslu Ortaokulu'nda meydana geldi. 5'inci sınıf öğrencisi Serkan Özkan, yanında getirdiği su termosunun kapağıyla oynadığı sırada sol el orta parmağını kapağın üzerindeki deliğe sıkıştırdı. Serkan'ın arkadaşları ve öğretmenlerinin kapağı çıkarma çalışmaları sonuçsuz kalınca, okul idaresi küçük çocuğun ailesine haber vererek itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Okula gelen itfaiye ekipleri, küçük çocuğu okul müdürünün odasına aldı. Burada çocuğun parmağına sıkışan plastik kapak ile parmağın arasına çay kaşığı sıkıştıran itfaiye erleri, daha sonra plastik kapağı minyatür testere ile keserek çıkardı.

Kapağın kesilmesi sırasında çok korktuğu görülen küçük çocuğu itfaiye erleri teselli etti. Operasyon sırasında minik Serkan'ın korktuğunu gören itfaiye erleri, "Eline bir şey gelmeyecek. Sakin ol Serkan, bak bitti. Rahat ol. Korkmana gerek yok. Sen ne kadar cesursun. Aferin sana" diyerek küçük çocuğa destek oldu. Kapağın tamamen çıkarılmasının ardından küçük çocuğun parmağının herhangi bir zarar görmediği belirlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 08:47 Kaynak: DHA

Serkan, Kocaeli, İtfaiye, Güncel
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